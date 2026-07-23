'नहीं तो हम...', सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का अल्टीमेटम; क्या कहा
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने यह मामला जस्टिस सूर्यकांत के सामने उठाया था। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि अगर आज दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को नहीं खोला गया तो वो ऐक्शन लेंगे।
दिल्ली के जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए डीएमआरसी ने 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला किया। डीएमआरसी के इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बयान सामने आया है। सूर्यकांत ने कहा कि अगर आज दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं चालू किया गया तो, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा।
SCBA ने की थी मांग
बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने यह मामला जस्टिस सूर्यकांत के सामने उठाया था। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि अगर आज दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को नहीं खोला गया तो वो ऐक्शन लेंगे।
इस मामले पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो पर वकीलों और कर्मचारियों की अच्छे से स्क्रीनिंग की जा सकती है, लेकिन मेट्रो स्टेशन को नहीं बंद किया जा सकता है। विकास ने कहा कि मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के काम पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो के अंदर ही वकीलों और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर लें, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लंच तक मेट्रो स्टेशन खोलने का आदेश
इस मामले पर बात करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर लंच के समय तक इसे खोलने के लिए कुछ नहीं किया गया, तो मैं दखल दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होनो जजों को निर्देश दिए हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन और उनसे जुड़ी समस्याओं की वजह से आज कोई वकील पेश नहीं हो पाता है, तो उनके खिलाफ कोई आदेश ना दिया जाए।
कुल 16 स्टेशन बंद किए गए हैं
बता दें कि गुरुवार को डीएमआरसी ने सुबह साढ़े सात बजे से दिल्ली के 16 स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया था। जिन स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया गया है, उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट,जोर बाग के साथ शिवाजी स्टेडियम मेट्रे स्टेशन शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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