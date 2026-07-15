वह करेंगे, जो पिछले 10-15 साल में दिल्ली में नहीं हुआ होगा; सोनम वांगचुक से मिलकर बोले चंद्रशेखर रावण
आजाद ने कहा, 'वो इस आंदोलन में सुई बराबर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, कि जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बता सकें कि ये आंदोलन एंटी नेशनल या राष्ट्र विरोधी है।'
दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का बुधवार को 18वां दिन रहा। इस दौरान उनसे मिलने के लिए राजनीति, बॉलीवुड और अन्य कई क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियां पहुंचीं। जिनमें 'आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)' के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद 'रावण' भी शामिल रहे।
वांगचुक से मिलने के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि हम 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च में हम भी हिस्सा लेंगे और ऐसा प्रोटेस्ट होगा जो पिछले 10-15 सालों में दिल्ली में कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा कि वांगचुक जिनके लिए लड़ रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि ये उनके लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ ही रावण ने यह कहते हुए 'संसद मार्च' में पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं करने की बात कही, कि इस आंदोलन से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने वांगचुक से 20 तारीख के बाद अनशन खत्म करने की अपील भी की और कहा कि 20 जुलाई के बाद कृपया हमारी बात भी सुनिएगा। देश को आपकी जरूरत है।
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने के बाद जंतर-मंतर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा, ‘मैं आपसे (वांगचुक से) आग्रह करूंगा 20 तारीख को आप जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे, उतना बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। मगर आप 20 तारीख को हमारी भी बात मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रदर्शन में यहां से संसद तक कितने आदमी चाहिए।’
रावण ने आगे कहा, 'आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी ही आदमी देखने हैं तो मैं वचन देकर कहता हूं, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी ही आदमी होंगे, तो आदमी ही आदमी होंगे, मेरी बात को आप याद रखना।'
इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन में किसी तरह का झंडा नहीं लाने की अपील करते हुए कहा, 'और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा कोई झंडा भी नहीं होगा, क्योंकि हम इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखना। उस काम को हम लोग करेंगे। बताओ सर, अभी खुद तय कर दो, आप बताओ चलो, आपका कंसर्न बहुत जरूरी है, 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना, 20 तारीख को जो आप कहते हो हम वो करेंगे, आप बताओ आप हमारी मान लोगे।'
'आप शाम को हमारी बात मान लोगे ना'
इसके बाद सोनम वांगचुक से एक अपील करते हुए चंद्रशेखर बोले, 'आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीत जाएं, मैं चाहता हूं, कि हमारा मजबूत पिलर भी हमारे साथ रहे, हम खड़े रहें, डटे रहें। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया, तो फिर आप शाम को हमारी बात मान लोगे पक्का?'
'20 को ऐसा प्रोटेस्ट होगा, जो 10-15 सालों में नहीं हुआ होगा'
जबरदस्त प्रदर्शन का भरोसा दिलाते हुए आजाद ने कहा, 'देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा, कि पिछले 10-15 सालों में तो दिल्ली में नहीं हुआ होगा। कारण क्या है, ये जिनके लिए लड़ रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि ये उनके लिए लड़ रहे हैं। यहां तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में मत्थाफोड़ ढूंढ रहे हैं, वो ये चाहते हैं, कि एक इतना सा इनके खिलाफ ऐसा कुछ मिले, जिसको वो बता सकें कि ये आंदोलन एंटी नेशनल या राष्ट्र विरोधी है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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