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वह करेंगे, जो पिछले 10-15 साल में दिल्ली में नहीं हुआ होगा; सोनम वांगचुक से मिलकर बोले चंद्रशेखर रावण

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आजाद ने कहा, 'वो इस आंदोलन में सुई बराबर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, कि जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बता सकें कि ये आंदोलन एंटी नेशनल या राष्ट्र विरोधी है।'

दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का बुधवार को 18वां दिन रहा। इस दौरान उनसे मिलने के लिए राजनीति, बॉलीवुड और अन्य कई क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियां पहुंचीं। जिनमें 'आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)' के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद 'रावण' भी शामिल रहे।

वांगचुक से मिलने के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि हम 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च में हम भी हिस्सा लेंगे और ऐसा प्रोटेस्ट होगा जो पिछले 10-15 सालों में दिल्ली में कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा कि वांगचुक जिनके लिए लड़ रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि ये उनके लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ ही रावण ने यह कहते हुए 'संसद मार्च' में पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं करने की बात कही, कि इस आंदोलन से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने वांगचुक से 20 तारीख के बाद अनशन खत्म करने की अपील भी की और कहा कि 20 जुलाई के बाद कृपया हमारी बात भी सुनिएगा। देश को आपकी जरूरत है।

अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने के बाद जंतर-मंतर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा, ‘मैं आपसे (वांगचुक से) आग्रह करूंगा 20 तारीख को आप जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे, उतना बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। मगर आप 20 तारीख को हमारी भी बात मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रदर्शन में यहां से संसद तक कितने आदमी चाहिए।’

रावण ने आगे कहा, 'आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी ही आदमी देखने हैं तो मैं वचन देकर कहता हूं, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी ही आदमी होंगे, तो आदमी ही आदमी होंगे, मेरी बात को आप याद रखना।'

इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन में किसी तरह का झंडा नहीं लाने की अपील करते हुए कहा, 'और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा कोई झंडा भी नहीं होगा, क्योंकि हम इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखना। उस काम को हम लोग करेंगे। बताओ सर, अभी खुद तय कर दो, आप बताओ चलो, आपका कंसर्न बहुत जरूरी है, 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना, 20 तारीख को जो आप कहते हो हम वो करेंगे, आप बताओ आप हमारी मान लोगे।'

'आप शाम को हमारी बात मान लोगे ना'

इसके बाद सोनम वांगचुक से एक अपील करते हुए चंद्रशेखर बोले, 'आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीत जाएं, मैं चाहता हूं, कि हमारा मजबूत पिलर भी हमारे साथ रहे, हम खड़े रहें, डटे रहें। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया, तो फिर आप शाम को हमारी बात मान लोगे पक्का?'

'20 को ऐसा प्रोटेस्ट होगा, जो 10-15 सालों में नहीं हुआ होगा'

जबरदस्त प्रदर्शन का भरोसा दिलाते हुए आजाद ने कहा, 'देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा, कि पिछले 10-15 सालों में तो दिल्ली में नहीं हुआ होगा। कारण क्या है, ये जिनके लिए लड़ रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि ये उनके लिए लड़ रहे हैं। यहां तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में मत्थाफोड़ ढूंढ रहे हैं, वो ये चाहते हैं, कि एक इतना सा इनके खिलाफ ऐसा कुछ मिले, जिसको वो बता सकें कि ये आंदोलन एंटी नेशनल या राष्ट्र विरोधी है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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