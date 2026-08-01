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‘इंसाफ मिला, लेकिन...’ हत्यारे ताहिर हुसैन को सजा मिलने पर क्या बोला अंकित शर्मा का परिवार

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद अंकित शर्मा को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा दी है। इस मामले पर अब अंकित शर्मा के परिवार का बयान सामने आया है।

सजा के बाद ताहिर हुसैन को ले जाती पुलिस
सजा के बाद ताहिर हुसैन को ले जाती पुलिस

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के परिवार ने शुक्रवार को कहा कि दोषी ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा के फैसले से उन्हें राहत तो मिली, लेकिन खोया हुआ भाई कभी वापस नहीं मिल सकेगा। 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हुसैन और चार अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि दोषियों के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

क्या बोले अंकित के भाई

अंकित के भाई अंकुर शर्मा ने बताया कि लगभग छह साल तक इस मामले में लड़ने के बाद, हमारे परिवार को आखिरकार ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें न्याय मिला है। इसे बहुत लंबा और दर्दनाक सफर बताते हुए अंकुर ने कहा कि कई बार ऐसा लगा कि कानूनी प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन परिवार को न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार के फैसले से उन्हें कुछ राहत मिली है और यह एहसास हुआ है कि उनका सालों का इंतज़ार और संघर्ष बेकार नहीं गए।

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उन्होंने आगे कहा कि परिवार पिछले छह सालों से हर दिन इस दुख के साथ जी रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी उनके भाई का मामला टीवी बहस, अखबारों या बातचीत में भी सामने आता था, तो वे जख्म फिर से ताजा हो जाते थे जो असल में कभी भरे ही नहीं थे। हर बातचीत उन्हें याद दिलाती थी कि अंकित अब उनके बीच नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए यह भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि एक दिन न्याय जरूर होगा।

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'एक खालीपन है, जिसे कोई नहीं भर सकता'

इस फ़ैसले को मिले-जुले अहसास वाला पल बताते हुए अंकुर ने कहा कि फैसले में अपराध की गंभीरता को तो माना गया है, लेकिन इससे परिवार के नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि राहत तो है क्योंकि अदालत ने एक कड़ा फैसला सुनाया है। लेकिन एक खालीपन भी है जिसे कोई भी फैसला कभी नहीं भर सकता। उन्होंने कहा कि पारिवारिक मौकों पर यह दर्द और भी ज्यादा महसूस होता है। अंकुर ने बताया कि मेरे भाई का जन्म दो फरवरी 1994 को हुआ था। इस साल वह 32 साल का हो जाता।

'लड़ाई खत्म नहीं हुई है'

फैसले का स्वागत करते हुए अंकुर ने कहा कि परिवार की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऊपरी अदालतों से अपील पर उन्होंने कहा कि परिवार को उम्मीद है कि इस मामले को 'सबसे दुर्लभ मामलों' में से एक माना जाएगा और दोषी पाए गए हर व्यक्ति को वैसी ही सजा मिलेगी। उन्होंने 'पीटीआई भाषा' से कहा, "तभी हमें लगेगा कि मेरे भाई और हमारे परिवार को पूरा न्याय मिला है। इस बीच, हुसैन ने कहा कि वह फैसले को चुनौती देगा। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत कक्ष से बाहर ले जाए जाते समय उसने कहा कि इंसाफ हाई कोर्ट से मिलेगा।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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