रेखा गुप्ता पर हमले का CCTV हमने नहीं देखा; केजरीवाल पर हुए हमलों से तुलना कर क्यों भड़के सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल जी के मामले में पुलिस ने जानबूझकर मामलों को लचर रखा, मामले में ढिलाई रखी, सुरक्षा में ढिलाई रखी, और जब-जब हमला हुआ, उसको कहा गया कि दिल्ली की जनता नाराज है, इसलिए हमला हुआ।'

जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के एक दिन बाद भी घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी ना करने को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी जताई है। रेखा गुप्ता पर हुए हमले की तुलना पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों से करते हुए भारद्वाज ने कहा कि अगर पुलिस उस वक्त भी जिम्मेदारी से काम करते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश जैसी धाराओं में केस दर्ज करती तो शायद ऐसी घटना दोबारा नहीं होती। उन्होंने कहा कि उस वक्त पुलिस का काम कैसे भी करके केस को कमजोर करने व खबरें प्लांट करने पर रहता था। दिल्ली AAP अध्यक्ष ने रेखा गुप्ता पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज भी बाहर ना आने को लेकर दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा और इसे पुलिस की नाकामी छुपाने की कोशिश बताया।

पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में एएनआई से बात करते हुए कहा, 'इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमले हुए, रेखा गुप्ताजी के हमले को तो हमने सीसीटीवी में देखा भी नहीं अभी तक, मगर अरविंद जी के ऊपर जो हमले हुए वो बकायदा कैमरे में रिकॉर्ड हुए और सभी जगह चले, पुलिस का कर्तव्य था कि पहले ही ऐसे हमले में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करती, आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेती, ताकि इस तरह की गतिविधियां दोबारा ना हो, जैसा कि उन्होंने रेखा गुप्ताजी के मामले में किया। मगर अरविंद केजरीवाल जी के मामले में पुलिस ने जानबूझकर मामलों को लचर रखा, मामले में ढिलाई रखी, सुरक्षा में ढिलाई रखी, और जब-जब हमला हुआ, उसको कहा गया कि दिल्ली की जनता नाराज है, इसलिए हमला हुआ।'

आगे उन्होंने कहा, 'हमें खुशी है कि रेखा गुप्ताजी के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है। मगर मेरा मानना है कि पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस घटना के सीसीटीवी फुटेज को छुपा रही है। अगर जेड सुरक्षा पाने वाले मुख्यमंत्री पर हमला हो जा रहा है, उसकी सीसीटीवी फुटेज आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से नाकाम है, और इनकी जेड सिक्यूरिटी किस तरह से नाकारा और निकम्मी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के बहुत सीनियर अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया है। वरना इस तरह के मामलों में दिल्ली पुलिस का अपना रिकॉर्ड रहा है, सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज बाहर करते हैं, सबसे पहले खबरें प्लांट करते हैं, मगर इस वक्त सब चुप हैं।'