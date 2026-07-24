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'बहुत खुशी हुई लेकिन...', सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर क्या बोले अभिजीत दीपके; देखें VIDEO

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बाद अब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है।

सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर अभिजीत दीपके ने क्या कहा
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर सीजेपी

28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। उनके अनशन खत्म करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में अभिजीत कहना है कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन वो इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आइए देखते हैं अभिजीत दीपके ने वीडियो में क्या-क्या कहा है।

चलता रहेगा आंदोलन

गुरुवार देर रात सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि सोनम ने अनशन खत्म कर दिया है। इस दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम सर ने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन उनका आंदोलन अभी चलता रहेगा। अभिजीत दीपके ने बताया कि ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चलता रहेगा। अभिजीत ने कहा कि सोनम वांगचुक का 26 दिनों का अनशन हम बेकार नहीं जाने देंगे।

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याद दिलाई दिल्ली पुलिस की बर्बरता

अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद कहा कि वो उनके 26 दिनों के संघर्ष को बेकार नहीं जाने देंगे और इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। अभिजीत ने इस दौरान दिल्ली पुलिस की छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर की गई बर्बरता को भी याद दिलाया। अभिजीत ने कहा कि 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को वो बेकार नहीं जाने देंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे।

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बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नीट पेपर लीक के बाद शुरू हुआ आंदोलन अब बहुत बड़ा हो चुका है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना और उससे पहले सोनम वांगचुक को बलपूर्वक अनशन पर से उठाकर अस्पताल ले जाना, ये सब इस आंदोलन के बढ़ जाने का एक बड़ा कारण बना। अब ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ऐसे ही चलता रहेगा।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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