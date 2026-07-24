'बहुत खुशी हुई लेकिन...', सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर क्या बोले अभिजीत दीपके; देखें VIDEO
दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बाद अब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है।
28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। उनके अनशन खत्म करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में अभिजीत कहना है कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन वो इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आइए देखते हैं अभिजीत दीपके ने वीडियो में क्या-क्या कहा है।
चलता रहेगा आंदोलन
गुरुवार देर रात सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि सोनम ने अनशन खत्म कर दिया है। इस दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम सर ने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन उनका आंदोलन अभी चलता रहेगा। अभिजीत दीपके ने बताया कि ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चलता रहेगा। अभिजीत ने कहा कि सोनम वांगचुक का 26 दिनों का अनशन हम बेकार नहीं जाने देंगे।
याद दिलाई दिल्ली पुलिस की बर्बरता
अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद कहा कि वो उनके 26 दिनों के संघर्ष को बेकार नहीं जाने देंगे और इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। अभिजीत ने इस दौरान दिल्ली पुलिस की छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर की गई बर्बरता को भी याद दिलाया। अभिजीत ने कहा कि 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को वो बेकार नहीं जाने देंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे।
बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नीट पेपर लीक के बाद शुरू हुआ आंदोलन अब बहुत बड़ा हो चुका है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना और उससे पहले सोनम वांगचुक को बलपूर्वक अनशन पर से उठाकर अस्पताल ले जाना, ये सब इस आंदोलन के बढ़ जाने का एक बड़ा कारण बना। अब ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ऐसे ही चलता रहेगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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