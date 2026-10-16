हमें केवल इसलिए अराजकतावादी बताया जाता है, क्योंकि हम...; अभिजीत दीपके ने बताया क्या है उनके सिद्धांतों के खिलाफ
दीपके ने कहा कि, ‘हम कोई विशेष अधिकार या खास बर्ताव नहीं मांग रहे हैं। हम बस उन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो इस गणतंत्र के हर नागरिक को मिले हैं।’
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही मांगना कतई 'अराजकता' नहीं है, और उन्होंने इसे लोकतंत्र का सबसे बुनियादी रूप बताया। दीपके ने यह बात राष्ट्रीय राजधानी में आंदोलन की वजह से होने वाली अव्यवस्था के आरोपों का खंडन करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने आंदोलनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि जब वे खुद विपक्ष में थे तो दशकों तक विरोध-प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सत्ता में आते ही इसी काम को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताने लगे। इसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने के बावजूद प्रदर्शनकारियों को 'अव्यवस्था फैलाने वाला' बताने पर भी नाराजगी जताई।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर की एक पोस्ट में दीपके ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि सार्वजनिक प्रदर्शनों की वजह से आर्थिक गतिविधियों में बाधा आती है। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, 'शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से व्यापार को नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब सरकार पूरे शहर को बंद करने, इंटरनेट सेवाएं रोकने, नागरिकों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने और शहर को युद्ध क्षेत्र में बदलने का फैसला करती है।'
'हम लगातार गांधीजी के रास्ते पर चल रहे'
उन्होंने बताया कि 'अपनी स्थापना के बाद से ही कॉकरोच जनता पार्टी ने लगातार गांधीजी के शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात कही है, और हम अपने इस वादे पर कायम भी रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'हमने मुंबई, पुणे, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु और नागपुर में प्रदर्शन किए हैं, और वे सभी पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे हैं।'
'हिंसा का जवाब हिंसा से देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ'
दीपके ने बताया कि 'जयपुर में मुझ पर व्यक्तिगत रूप से हमला भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा से देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है।' उन्होंने कहा कि 'हम शारीरिक बल का सहारा लेने की बजाय डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किए गए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे।'
'इसलिए हमें अराजकतावादी के रूप में पेश किया जाता है..'
CJP के संस्थापक ने आगे कहा, 'इसके बावजूद हमें लगातार अराजकतावादी के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चुप रहने से इनकार करते हैं। लेकिन सरकार से जवाब मांगना अराजकता नहीं है, सड़कों पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अराजकता नहीं है, और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से सवाल पूछना तो बिल्कुल भी अराजकता नहीं है।'
‘अगर आप पर भी वैसी ही पाबंदी लगाई जाती तो.. ’
आगे सरकार की आलोचना करते हुए दीपके ने कहा, 'आज जो पार्टी सत्ता में है, उसने विपक्ष में रहते हुए दशकों तक विरोध-प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरी और तत्कालीन सरकारों से सवाल पूछे। अगर उस समय उनके खिलाफ भी वैसी ही पाबंदियां लगाई जातीं, उन्हें डराया-धमकाया जाता या पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ता, तो आज सत्ता के पदों पर बैठे कई लोग शायद वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। यह बहुत बड़ा पाखंड है कि जब आप विपक्ष में हों तो विरोध-प्रदर्शन को एक लोकतांत्रिक अधिकार मानकर उसका समर्थन करें, और जब आप सत्ता में आ जाएं तो उसी काम को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताने लगें।'
‘हम कोई विशेष अधिकार या खास बर्ताव की मांग नहीं कर रहे’
अपनी पोस्ट में दीपके ने आगे कहा, 'हम कोई विशेष अधिकार या खास बर्ताव नहीं मांग रहे हैं। हम बस उन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो इस गणतंत्र के हर नागरिक को मिले हैं, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो। जनता द्वारा चुनी गई सरकार का यह फर्ज है कि वह लोगों की बात सुने, न कि उनकी आवाज दबा दे। वोट की गिनती खत्म होने के साथ ही लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाता।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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