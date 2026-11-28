CJP की पॉलिसी लीड मेहर ने इस बिल को लेकर कहा,'लोकसभा में 550 सांसद हों या 850, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि भारत की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, वे संसद में उठाई ही नहीं जा रहीं। सांसद ऐसी विभाजनकारी और ओछी राजनीति में लगे हैं, जो उसी संस्था को कमजोर कर रही है जिसका वे हिस्सा हैं।'

Nagpur, Nov 24 (ANI): Cockroach Janata Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke addresses a press conference, in Nagpur on Wednesday. CJP Co-convenor Ashutosh Ranka and others also present. (ANI Photo)

देश के सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले परिसीमन बिल के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी उतर गई है। पार्टी ने इस बिल को लेकर कई आशंकाएं जताईं और कहा कि इस परिसीमन का इस्तेमाल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को स्थायी चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। पार्टी का कहना है कि सरकार 'महिला आरक्षण' की आड़ में इस बिल को लागू करने की कोशिश कर रही है और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने बताया कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में पक्षपातपूर्ण तरीके से बदलाव ही असल मुद्दा है। पार्टी ने इसे ‘जेरीमेंडरिंग’ बताते हुए कहा कि अगर राजनीतिक दल संविधान के बजाय सिद्धांतहीन राजनीति को चुनते हैं, तो भारत के युवा इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इस विधेयक को लेकर शेयर की एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीजेपी ने सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर परिसीमन विधेयक का विरोध करने और राष्ट्र के पक्ष में खड़े होने की अपील की। अपनी पोस्ट के साथ सीजेपी ने इस विधेयक के विरोध में पार्टी की तरफ से बयान जारी करते हुए दो पोस्टर भी शेयर किए।

'जो भी दल या नेता इस प्रक्रिया में सहयोग करेगा…' पार्टी ने लिखा, '30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले, कॉकरोच जनता पार्टी सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील करती है कि वे एक सैद्धांतिक रुख अपनाएं और परिसीमन विधेयक का विरोध करें।' सीजेपी ने कहा कि देश, संसद की कार्यवाही पर पैनी नजर रखेगा। जो भी दल या राजनेता इस प्रक्रिया में सहयोग करेगा, वह जनता के जनादेश के साथ एक गंभीर विश्वासघात करेगाऔर इस बार इस विश्वासघात को माफ नहीं किया जाएगा।'

बिल के समर्थक 'जेरीमेंडरिंग' से ध्यान भटका रहे सीजेपी ने कहा, 'इस विधेयक का समर्थन करने वाले लोग इसके परिणामों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस प्रक्रिया के सबसे हानिकारक पहलू यानी 'जेरीमेंडरिंग' (चुनावी सीमाओं में हेरफेर) से ध्यान भटका रहे हैं। जिसका मतलब है, सत्ताधारी दल को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पक्षपातपूर्ण तरीके से फिर से तय करना।'

‘जेरीमेंडरिंग’ के जरिए इस तरह की जा सकती है बड़ी हेरफेर ‘जेरीमेंडरिंग’ से किस तरह की हेरफेर हो सकती है, इस बारे में बताते हुए CJP ने कहा कि 'मतदान केंद्रों के नतीजों, मतदाता सूचियों और पुराने मतदान पैटर्न तक पहुंच होने के कारण, ऐसी चुनावी सीमाएं तय की जा सकती हैं, जिनसे किसी एक राजनीतिक दल को दूसरे दल के मुकाबले व्यवस्थित रूप से फायदा मिले। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को केंद्रित करके और अन्य क्षेत्रों में उन्हें बांटकर, कुल डाले गए वोटों की संख्या में कोई बदलाव किए बिना भी चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है।'

भाजपा को स्थायी लाभ पहुंचाने के लिए हो सकता है इस्तेमाल पार्टी ने आगे लिखा, ‘कॉकरोच जनता पार्टी को इस बात की गहरी चिंता है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों और स्वतंत्र जांच के बिना, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को स्थायी चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे नतीजों के परिणाम अगले आम चुनाव से कहीं आगे तक जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं दशकों तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को तय कर सकती हैं। अगर इन सीमाओं को इस तरह से बनाया जाए कि वे मौजूदा सरकार के पक्ष में हों, तो नागरिकों को लग सकता है कि जनमत में होने वाले बदलाव अब संसद की संरचना में निष्पक्ष रूप से नहीं दिख रहे हैं।’

पार्टी ने आगे कहा, 'भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी परिसीमन प्रक्रिया को ठीक इसी खतरे से बचाया जाए। यह जिम्मेदारी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इनमें विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR प्रक्रिया) के दौरान नामों को गलत तरीके से हटाने, अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोप शामिल हैं।'

'उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वे किस तरह की…' पार्टी ने बताया, 'CJP के नेता आशुतोष रांका ने चेतावनी दी है, 'कुछ पार्टियां इस बिल के समर्थन में अपना रुख बदलने का बचाव करते हुए कह रही हैं कि इससे ​​पूरे देश में सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वे किस तरह की 'जेरीमेंडरिंग' (चुनावी सीमाओं में हेरफेर) का समर्थन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए असम की चुनावी सीमाओं को ही देख लीजिए।'

‘यह जनता के साथ एक बड़ा धोखा होगा…’ इसी तरह, CJP के नेता सौरभ दास ने विपक्षी दलों की जिम्मेदारी और उनके फैसलों के दूरगामी परिणामों की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा, 'अगर विपक्षी दल ऐसा कुछ करते हैं जिससे भाजपा को फायदा हो और उनके लोकतंत्र विरोधी मंसूबे पूरे हों, तो यह जनता के साथ एक बड़ा धोखा होगा। उनकी इस अनैतिक और सिद्धांतहीन रा

जनीति की कीमत युवाओं को चुकानी पड़ेगी।'

'CJP महिला आरक्षण का समर्थन करती है लेकिन..' सरकार इसे 'महिला आरक्षण' की आड़ में लागू करने की कोशिश कर रही है। CJP महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करता है, जैसा कि हर नागरिक और हर पार्टी को करना चाहिए। लेकिन, महिला आरक्षण संसद से पास होने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया है। इसका इस्तेमाल चुनावी सीमाओं में हेरफेर करने के लिए एक ढाल की तरह किया जा रहा है, ताकि असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके और वह असली मुद्दा है भारत के चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं में पक्षपातपूर्ण तरीके से बदलाव करना।

'सांसद विभाजनकारी और ओछी राजनीति में लगे हैं…' CJP की पॉलिसी लीड, मेहर पसरीचा ने इस बिल को लेकर कहा, ‘लोकसभा में 550 सांसद हों या 850, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि भारत की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, वे संसद में उठाई ही नहीं जा रही हैं। जैसे शिक्षा और रोजगार का संकट, जहरीली हवा, करोड़ों भारतीयों का अपने अधिकारों से वंचित होना, और महिलाओं की सुरक्षा। सांसद ऐसी विभाजनकारी और ओछी राजनीति में लगे हैं, जो उसी संस्था को कमजोर कर रही है जिसका वे हिस्सा हैं।’