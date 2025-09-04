दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव, पुलिस ने एडवायजरी दी; इन रास्तों पर जाने से बचने को कहा

पुलिस ने बताया कि यमुना नदी के बढ़ रहे जलस्तर के कारण, मजनू का टीला से रिंग रोड बाईपास (दोनों कैरिजवे) तक आउटर रिंग रोड पर जलभराव हो गया है। इसकी वजह से आउटर रिंग रोड, बुलेवर्ड रोड, राजा राम कोहली मार्ग, विकास मार्ग, सलीम गढ़ बाईपास और महात्मा गांधी मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

दिल्ली से होकर बह रही यमुना नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को कई इलाकों को आवागमन के लिए बंद करते हुए ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है और लोगों को उन इलाकों से बचकर जाने की सलाह दी है। पुलिस ने वजीराबाद पुल को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया है, और लोगों को वैकल्पिक रास्तों से निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा आउटर रिंग रोड (मजनू का टीला-रिंग रोड बाईपास) और आसपास की सड़कों पर जलभराव के चलते वहां भारी यातायात देखने को मिल रहा है। इस बारे में भी ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी की है।

यातायात पुलिस की तरफ से जारी एडवायजरी के अनुसार यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पुराने वजीराबाद पुल पर सूर घाट के पास नाले के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने वजीराबाद रोड पर स्थित इस पुराने वजीराबाद पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया है। साथ ही लोगों को वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे सूर घाट डायवर्जन से होकर निकलने की सलाह दी है। साथ ही बताया कि मुकरबा चौक, ISBT और तिमारपुर रोड पर जाने के लिए सिग्नेचर ब्रिज होते हुए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं। इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इन रास्तों से बचते हुए वैकल्पिक मार्गों से गुजरने की सलाह दी है।

पुलिस के सुझाए वैकल्पिक मार्ग: मुकरबा चौक से सोनिया विहार/खजूरी चौक जाने वालों को पुलिस ने मुकरबा चौक → बाहरी रिंग रोड → वजीराबाद फ्लाईओवर → सिग्नेचर ब्रिज → वजीराबाद रोड → खजूरी चौक जाने की सलाह दी है।

ISBT से सोनिया विहार/खजूरी चौक की ओर जाने वाले लोगों को पुलिस ने चंदगी राम अखाड़ा → वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे स्लिप रोड → सिग्नेचर ब्रिज → वजीराबाद रोड → खजूरी चौक पहुंचने की सलाह दी है।

चौधरी फतेह सिंह मार्ग (तिमारपुर रोड) से सोनिया विहार / खजूरी चौक की ओर जाने वाले लोगों के लिए पुलिस ने चौधरी फतेह सिंह मार्ग → सिग्नेचर ब्रिज की ओर लूप → वजीराबाद रोड → खजूरी चौक पहुंचने के लिए कहा है।

उधर एक अन्य एडवायजरी में पुलिस ने बताया कि यमुना नदी के बढ़ रहे जलस्तर के कारण, मजनू का टीला से रिंग रोड बाईपास (दोनों कैरिजवे) तक आउटर रिंग रोड पर जलभराव हो गया है। इसकी वजह से आउटर रिंग रोड, बुलेवर्ड रोड, राजा राम कोहली मार्ग, विकास मार्ग, सलीम गढ़ बाईपास और महात्मा गांधी मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में पुलिस ने लोगों को इन मार्गों से बचकर निकलने और वजीराबाद-सिग्नेचर ब्रिज, ITO, शांति वन, IP फ्लाइओवर, रिंग रोड राजघाट, और अन्य स्थानों के रास्ते डायवर्जन लागू होने के बारे में बताया है।

डायवर्जन पॉइंट: वजीराबाद-सिग्नेचर ब्रिज, चांदगी राम अखाड़ा से IP कॉलेज की ओर लाल बत्ती, मोनेस्ट्री मार्केट यू-टर्न (बंद), रिंग रोड-राजघाट, ITO चौक, शांति वन, IP फ्लाईओवर

पुलिस के सुझाए वैकल्पिक मार्ग: मॉल रोड से खैबर दर्रा/IP कॉलेज होते हुए आउटर रिंग रोड की ओर जाने के लिए पुलिस ने पी.एस. सिविल लाइंस रेड लाइट → राजपुर रोड → शामनाथ मार्ग → डॉ. कर्णवाल मार्ग → बर्फखाना चौक/रानी झांसी रोड होते हुए जाने के लिए कहा है।

वजीराबाद से मजनू का टीला आउटर रिंग रोड की ओर जाने वालों को पुलिस ने वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे से डायवर्ट करते हुए नानकसर → खजूरी खास → शास्त्री पार्क पुस्ता → गीता कॉलोनी फ्लाईओवर → विकास मार्ग → ITO चौक जाने की सलाह दी है।

ITO से ​​आउटर रिंग रोड होते हुए राजघाट की ओर जाने वाले लोगों को पुलिस ने ITO चौक से डायवर्ट करते हुए → विकास मार्ग → गीता कॉलोनी फ्लाईओवर → मार्जिनल बैंड मार्ग → शास्त्री पार्क पुस्ता → खजूरी चौक → सिग्नेचर ब्रिज से जाने के लिए कहा है।

ITO से प्रगति मैदान और निज़ामुद्दीन से राजघाट की ओर IP फ्लाईओवर जाने वालों के पुलिस ने IP के तहत डायवर्ट किया है। पुलिस ने उन्हें फ्लाईओवर → विकास मार्ग → गीता कॉलोनी फ्लाईओवर → मार्जिनल बैंड मार्ग → शास्त्री पार्क पुस्ता → खजूरी चौक → सिग्नेचर ब्रिज जाने के लिए कहा है।