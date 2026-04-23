काम की बात: फरीदाबाद के कई इलाकों में 36 घंटे तक पानी की आपूर्ति बंद रहेगी, चेक कर लें अपना एरिया
फरीदाबाद के कई क्षेत्रों में गुरुवार सुबह नौ बजे से शुक्रवार रात नौ बजे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने रेनीवेल की पेयजल सप्लाई लाइन नंबर-1 को 36 घंटे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। नगर निगम ने टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति करने की योजना तैयार की है।
फरीदाबाद के कई क्षेत्रों में गुरुवार सुबह नौ बजे से शुक्रवार रात नौ बजे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने रेनीवेल की पेयजल सप्लाई लाइन नंबर-1 को 36 घंटे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। यह शटडाउन सेक्टर-64-65 डिवाइडिंग रोड के पास मुंबई एक्सप्रेसवे पर पाइप लाइन कनेक्शन के कार्य के चलते किया जा रहा है। एफएमडीए के अनुसार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ 600 एमएम डीआई पाइप लाइन बिछाने का काम जारी है।
पाइप लाइन बिछाने और कनेक्शन जोड़ने के लिए यह शटडाउन जरूरी है। इस दौरान सेक्टर-22, 23, 25, 55, 58 के अलावा गौंछी, शहीद पार्क, जेसीबी चौक, जैन कॉलोनी, भीम बाग, सुभाष कॉलोनी, उंचागांव, मिल्क प्लांट और प्रेम नगर समेत कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य भविष्य में बेहतर जलापूर्ति के लिए जरूरी है और इसे तय समय में पूरा किया जाएगा।
टैंकरों से आपूर्ति करने की तैयारी
पेयजल संकट से निपटने के लिए नगर निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति करने की योजना तैयार की है। इसके लिए निगम ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे समय पर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सेक्टर-25 जलघर से पानी सेक्टर-55, 22,23, संजय कॉलोनी, प्रतापगढ़, जीवन नगर, राजीव कॉलोनी तक जाता है, लेकिन इस बूस्टर में पानी इतना कम आता है कि सभी इलाकों में तीन दिन बाद पानी की सप्लाई होता है। ऐसे में कुछ लोग ट्यूबवेल का खारा पानी इस्तेमाल करने को मजबूर है, जिससे बीमारियां होती हैं तो कुछ लोग प्राइवेट टैंकर मंगवा कर काम चलाते हैं।
पांच हजार लीटर क्षमता के टैंकर लगाए जाएंगे
नगर निगम ने पेयजल संकट से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत प्रभावित क्षेत्रों में पांच हजार लीटर क्षमता के पानी के टैंकरों को नियमित रूप से भेजा जाएगा, जिससे लोगों को पेयजल समस्या से नहीं जूझना पड़े। टैंकरों की संख्या जरूरत के हिसाब से तय की जाएगी और इनका संचालन सुबह से लेकर देर शाम तक किया जाएगा।
सेक्टर-48 में 10 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप
सेक्टर-48 में नगर निगम की ओर से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन भीषण गर्मी में हालत यह है कि सेक्टर में 10 दिन पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। नल सूखे पड़े हैं। नलों में पानी नहीं आने पर लोगों को प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीद कर काम चलाना पड़ता है, जिसका प्राइवेट टैंकर चालक खूब फायदा उठा रहे हैं। पानी की समस्या को देखते हुए टैंकर चालकों ने भी दाम बढ़ा दिए है। कुछ दिन पहले तक एक टैंकर जो 900 रुपये का आता था। वह अब एक हजार से 11 सौ रुपये का मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम में शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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