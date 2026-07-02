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काम की बात: दिल्ली के 75 से ज्यादा इलाकों में लगातार दो दिन तक नहीं आएगा पानी, देख लीजिए प्रभावित क्षेत्रों की सूची

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने पानी से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी या पानी के टैंकर की जरूरत के लिए नंबर भी जारी किए हैं और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल करने के लिए भी कहा है।

दिल्ली के 75 से ज्यादा इलाकों में लगातार दो दिन तक नहीं आएगा पानी, देख लीजिए प्रभावित क्षेत्रों की सूची

दिल्ली जल बोर्ड ने एक अलर्ट जारी करते हुए शहर के 75 से ज्यादा इलाकों में अगले हफ्ते की शुरुआत में दो दिन तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहने की जानकारी दी है। इस दौरान बोर्ड ने बताया कि 6 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 7 तारीख की शाम 4 बजे तक G.K. (South) UGR, G.K. MBR, सराय काले खां UGR, अपोलो UGR और सरिता विहार UGR के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इस बारे में सोशल मीडिया पर एक प्रेस नोट शेयर करते हुए जल बोर्ड ने बताया कि 'दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, खिजराबाद गांव में तैमूर नगर ड्रेन के पास हाल ही में बिछाई गई नई 1500 मिमी व्यास वाली माइल्ड स्टील वाटर पाइपलाइन (GK मेन) को जोड़ने के काम के कारण, 6 जुलाई (सोमवार) सुबह 10 बजे से 7 जुलाई (मंगलवार) की शाम 4 तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

ऐसे में लोगों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए जल बोर्ड ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से अनुरोध किया कि वे पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करके रखें और उसका समझदारी से इस्तेमाल करें। इसके साथ ही जल बोर्ड ने पानी से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी या पानी के टैंकर की जरूरत के लिए नंबर भी जारी किए हैं और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल करने के लिए भी कहा है।

इन इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति

G.K. (साउथ) UGR के अंतर्गत आने वाले इलाके:

ईस्ट ऑफ कैलाश के D, E और F ब्लॉक, संत नगर, MNWS एरिया, गीतांजलि एन्क्लेव, नवजीवन विहार, साकेत, खिरकी, हौज रानी, शेख सराय फेज-II, मालवीय नगर, शिवालिक, MMTC, साधना एन्क्लेव, स्वामी नगर, शेख सराय फेज-1, सावित्री नगर, चिराग दिल्ली, लाडो सराय, कुतुब इस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, अदचीनी, सर्वोदय एन्क्लेव, नेब सराय, अनुपम अपार्टमेंट्स, सैदुलाजाब, फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव, IGNOU (इग्नू), कालू सराय, सर्वप्रिय विहार, बेगमपुर, पंचशील पार्क, पुष्प विहार, जीके-II OHT, जीके-III, अलकनंदा अपार्टमेंट्स, DDA फ्लेट्स, कालकाजी, पॉकेट-52, C.R. पार्क, D-ब्लॉक UGR, C.R. पार्क, श्रीनिवासपुरी, गढ़ी और आसपास के इलाके।

G.K. MBR के अंतर्गत आने वाले इलाके:

एशियन गेम्स विलेज, खेल गांव, हौज खास, गुलमोहर पार्क, ग्रीन पार्क, मालवीय नगर, छतरपुर विधानसभा, मेहरौली विधानसभा, वसंत कुंज के सभी पॉकेट्स, हिरण पार्क और आसपास के इलाके।

सराय काले खां UGR के अंतर्गत आने वाले इलाके:

सराय काले खां गांव, सिद्धार्थ नगर, आश्रम, सन लाइट कॉलोनी-I & II, भगवान नगर, किलोकारी गांव, शालीमार, हरी नगर आश्रम, जंगपुरा-बी और आसपास के इलाके।

अपोलो UGR के अंतर्गत आने वाले इलाके:

जसोला गांव, जसोला विहार, अली विहार, मदनपुर खादर, बदरपुर गांव, मोलरबंद गांव, बदरपुर एक्सटेंशन, मिठापुर एक्सटेंशन, जैतपुर एक्सटेंशन, जैतपुर गांव, मिठापुर गांव, हरी नगर गांव और एक्सटेंशन, DDA फ्लेट्स और आसपास के इलाके।

सरिता विहार UGR के अंतर्गत आने वाले इलाके:

सरिता विहार के सभी इलाके (J, K और L पॉकेट्स), ESI क्षेत्र और आसपास के इलाके।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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