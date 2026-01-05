दिल्ली के इन 47 इलाकों में आज शाम और कल सुबह नहीं आएगा पानी, देखिए प्रभावित कॉलोनियों की पूरी लिस्ट
दिल्ली जल बोर्ड ने दक्षिणी दिल्ली के इन प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से समझदारी व कंजूसी के साथ पानी को इस्तेमाल करने की अपील की है, साथ ही टैंकर बुलवाने के लिए वाटर कंट्रोल रूम के कई अलग-अलग नंबर भी जारी किए हैं।
दक्षिणी दिल्ली के 47 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोगों को दो दिन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) में कुछ बड़े मेंटेनेंस काम किया जा रहा है। यह काम सोमवार सुबह 9 बजे शुरू होगा और अगले लगभग 16 घंटों तक चलेगा। इस कारण दक्षिणी दिल्ली मेन में 5 जनवरी की शाम और 6 जनवरी की सुबह जल आपूर्ति प्रभावित होगी और करीब 47 से ज्यादा इलाकों में नल नहीं आएंगे। जल बोर्ड ने इस वजह से लोगों को होने वाली असुविधा के लिए गहरा खेद जताया है, हालांकि पानी की कमी को दूर करने बोर्ड ने टैंकर से पानी सप्लाई करने की व्यवस्था भी की है। इसके लिए बोर्ड ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं, जहां पर फोन करते हुए पानी के टैंकर मंगवाए जा सकते हैं।
इन इलाकों में सोमवार की शाम और मंगलवार की सुबह नहीं आएंगे नल:
(1) कैलाश नगर
(2) गांधी नगर
(3) CWG विलेज
(4) पटपड़गंज
(5) ओखला
(6) जाकिर नगर
(7) बाटला हाऊस
(8) DESU कॉलोनी
(9) सिद्धार्थ एन्क्लेव
(10) भारती नगर
(11) रबिन्द्र नगर
(12) खान मार्केट
(13) काका नगर
(14) अलीगंज
(15) जोरबाग
(16) लोधी कॉलोनी फ्लेट्स
(17) निजामुद्दीन
(18) प्रगति विहार
(19) दक्षिण पुरी
(20) देवली
(21) अम्बेडकर नगर
(22) शाहपुर जाट
(23) साउथ एक्सटेंशन
(24) कोटला
(25) मुबारकपुर
(26) सेवा नगर
(27) लाजपत नगर
(28) भोगल
(29) सराय काले खां
(30) अपोलो अस्पताल
(31) बदरपुर
(32) जैतपुर
(33) K&L पॉकेट
(34) सरिता विहार
(35) जसोला
(36) मदनपुर खादर
(37) जीके साउथ
(38) छतरपुर
(39) श्रीनिवासपुरी
(40) अमर कॉलोनी
(41) मालवीय नगर
(42) जाकिर नगर ढलान के पास पार्क एरिया
(43) अशोक पार्क के पास मैन रोड
(44) लॉयन्स अस्पताल, खिजराबाद गांव
(45) मीराबाई पॉलिटेक्निक
(46) SPA हॉस्टल (छात्रावास)
(47) NDMC और आसपास के इलाके
टैंकर मंगवाने के लिए जारी वाटर कंट्रोल रूम नम्बर्स: डीजेबी ने लोगों से समझदारी व कंजूसी से पानी को खर्च करने की अपील की है, साथ ही टैंकर बुलवाने के लिए निम्न नंबर भी जारी किए हैं।
मंडावली- 22727812
ग्रेटर कैलाश- 29234746
गिरी नगर- 26473720
छतरपुर (कुतुब)- 65437020
IP P/स्टेशन- 23370911, 23378761
RK पुरम- 26193218
जल सदन- 29819035, 29814106
वसंत कुंज- 26137216
सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23538495
वाटर इमरजेंसी नंबर- 1916