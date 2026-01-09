Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWater supply will not available in many areas of Delhi on Friday and Saturday
पानी के लिए तरसेंगे दिल्ली के 17 से ज्यादा इलाके, इन दो दिन नहीं होगी जल आपूर्ति; देखिए कहां होगी परेशानी

संक्षेप:

दिल्ली में ख्याला मेन पाइपलाइन में 6 जगहों पर इंटरकनेक्शन के काम के कारण शहर के कई इलाकों में शुक्रवार शाम और शनिवार सुबह पानी नहीं आएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों की लिस्ट जारी करते हुए लोगों से पानी स्टोर करके रखने को कहा है।

Jan 09, 2026 02:00 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share
दिल्ली जल बोर्ड ने शहर के कुछ खास इलाकों के लिए वाटर अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इन स्थानों पर रहने वाले लोगों को अगले दो दिन (9 और 10 जनवरी को) पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। जल बोर्ड ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि ख्याला में बिछाई गई 900 मिली मीटर व्यास वाली नई मुख्य पाइपलाइन में 6 जगह पर इंटरकनेक्शन का काम किया जाना है, इस दौरान पंजाबी बाग क्लब, पंजाबी बाग जलाशय, राम देव मार्ग, ख्याला BPS और नजफगढ़ नाले के दोनों तरफ इंटरकनेक्शन (पाइपों को आपस में जोड़ना) का काम होना है, जिसके चलते शहर के 16 से ज्यादा इलाकों में 9 जनवरी शुक्रवार की शाम को और 10 जनवरी शनिवार की सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी।

इस दौरान जनता को होने वाली असुविधा के लिए जल बोर्ड ने खेद जताया है और साथ ही लोगों को सलाह भी दी है कि वे समझदारी से पानी का इस्तेमाल करें और अपनी जरूरत के हिसाब से पहले ही पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखें। इसके अलावा जल बोर्ड ने जरूरत पड़ने पर पानी का टैंकर मंगवाने के लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किए हैं।

कब नहीं आएगा पानी

9 जनवरी (शुक्रवार) की शाम और 10 जनवरी (शनिवार) की सुबह

प्रभावित कॉलोनियों/इलाकों की सूची

(1) नारायणा के कमांड क्षेत्र

(2) इंद्रपुरी

(3) टोडापुर गांव

(4) नारायणा गांव

(5) नारायणा विहार

(6) कृषि कुंज

(7) मानसरोवर गार्डन

(8) राजौरी गार्डन क्षेत्र

(9) MES & कमांड

(10) कीर्ति नगर क्षेत्र

(11) BPS/UGR HMP कॉलोनी

(12) पंजाबी बाग BPS / UGR का आंशिक कमांड क्षेत्र

(13) तिलक नगर

(14) ख्याला

(15) विष्णु गार्डन

(16) जेजे कॉलोनी, ख्याला

(17) रवि नगर से चांद नगर और आसपास के इलाके

पानी के टैंकर इन टेलीफोन नंबरों की मदद से उपलब्ध होंगे...

सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23527679, 23538495, 23634469

शिवाजी एन्क्लेव- 25193140, 25174140

ग्रेटर कैलाश- 25223658

पश्चिम विहार- 25281197

वाटर इमरजेंसी नम्बर- 1916

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
