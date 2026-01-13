Hindustan Hindi News
दिल्ली में बुधवार-गुरुवार को पानी के लिए परेशान होंगे लोग, DJB ने बताया किन इलाकों में आएगी समस्या

संक्षेप:

Jan 13, 2026 11:01 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के कई इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले दो दिन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड ने एक अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है। बोर्ड ने बताया है कि अंडरग्राउंड रिजर्वायर (जलाशय) और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन में होने वाले सालाना फ्लशिंग कार्यक्रम के कारण बुधवार (14 जनवरी) और गुरुवार (15 जनवरी) को शहर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। इस दौरान इन इलाकों में या तो पानी नहीं आएगा या रोजाना की अपेक्षा कम अवधि और कम दबाव के साथ आएगा।

जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को होने वाली परेशानी को लेकर खेद जताया है, साथ ही नागरिकों को समझदारी से पानी खर्च करने व जरूरत के अनुसार पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखने की सलाह भी दी है। जल बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बुधवार को शहर के आधा दर्जन इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी, वहीं गुरुवार को 4 इलाकों में पानी की सप्लाई या तो नहीं होगी या फिर कम दबाव से होगी। हालांकि लोगों को असुविधा से बचाने और टैंकर मंगवाने के लिए जल बोर्ड ने वाटर इमरजेंसी नंबर और अन्य हेल्प लाइन नंबर भी जारी किए हैं।

14 जनवरी को जहां पानी की आपूर्ति होगी प्रभावित

(1) मुखमैल पुर गांव, (2) न्यू राजिंदर नगर, (3) डबल स्टोरी, (4) NPL (नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री) कॉलोनी पुसा, (5) दक्षिण पटेल नगर और (6) टोडापुर गांव

15 जनवरी को जहां पर जल आपूर्ति होगी प्रभावित

(1) मुकंदपुर, (2) झाड़ौदा कला, (3) नाथूपुरा, (4) प्रधान कॉलोनी क्षेत्र

पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जारी नंबर...

सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916

चंद्रावल WW-2- 23819045, 23818525 और 23810930

ईदगाह- 23537397 और 23677129

राजिंदर नगर- 28742340

बुराड़ी वाटर इमरजेंसी- 27619244

गुलाबी बाग/शास्त्री नगर- 23650040

वाटर इमरजेंसी नंबर-1916

