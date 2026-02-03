Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWater supply will be disrupted in more than 16 areas of Delhi on Wednesday 4 feb evening
दिल्ली के 16 से ज्यादा इलाकों में बुधवार को रहेगा जलसंकट, नहीं आएगा पानी; DJB ने किया अलर्ट

दिल्ली के 16 से ज्यादा इलाकों में बुधवार को रहेगा जलसंकट, नहीं आएगा पानी; DJB ने किया अलर्ट

संक्षेप:

लोगों को होने वाली असुविधा के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने खेद जताया है। साथ ही नागरिकों को सलाह दी है कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही स्टोर करके रख लें, ताकि शटडाउन की अवधि के दौरान किसी बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े।

Feb 03, 2026 08:08 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के 16 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोगों को बुधवार को पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा और इस दौरान इन क्षेत्रों में शाम को पानी की आपूर्ति नहीं होगी। इसकी वजह बताते हुए जल बोर्ड ने बताया कि सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के ताहिरपुर स्थित मुख्य पंप सेटों में बड़ा मेंटेनेंस का काम होना है, इस कारण 4 फरवरी (बुधवार) को सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ताहिरपुर मुख्य लाइन तक पानी की सप्लाई सुबह 9 बजे से लेकर अगले 8 घंटे तक प्रभावित रहेगी। जिसके चलते प्रभावित इलाकों में बुधवार शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी।

प्रभावित समय: बुधवार (4-2-26) को सुबह 9 बजे से अगले 8 घंटों तक।

आपूर्ति की स्थिति: बुधवार शाम को नलों में पानी नहीं आएगा।

इन इलाकों में बुधवार शाम को नहीं आएगा पानी

(1) अंकुर एन्क्लेव

(2) करावल नगर

(3) मुस्तफाबाद

(4) शिव विहार

(5) खजूरी

(6) नानकसर

(7) यमुना विहार

(8) घोंदा मौजपुर

(9) गोकुलपुरी

(10) लोनी वाटर

(11) हर्ष विहार जेल

(12) मांडोली

(13) सेवा धाम

(14) ताहिरपुर

(15) GTB एन्क्लेव

(16) दिलशाद गार्डन

(17) सीमापुरी और आसपास के इलाके

दिल्ली के 16 से ज्यादा इलाकों में बुधवार को नहीं आएगा पानी, स्टोर करके रखें पानी

प्रभावित इलाकों के लिए जारी सलाह

इस दौरान लोगों को होने वाली असुविधा के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने खेद जताया है। साथ ही नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही स्टोर करके रख लें, ताकि शटडाउन की अवधि के दौरान किसी बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति फिर से सामान्य कर दी जाएगी। साथ ही लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जल बोर्ड ने टैंकरों से पानी की आपूर्ति के लिए कुछ नंबर्स भी जारी किए हैं।

टैंकर मंगवाने के लिए जारी नंबर्स

मंडावली- 22727812

जागृति- 22374834

ग्रेटर कैलाश- 29234746

गिरी नगर- 26473720

छतरपुर (कुतुब)- 65437020

IP पी/स्टेशन- 23370911, 23378761

आर.के. पुरम- 26193218

जल सदन- 29819035, 29814106

वसंत कुंज 26137216

सेंट्रल कंट्रोल रूम 1916, 23538495

वाटर इमरजेंसी नंबर 1916

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
