18 व 19 फरवरी को दिल्लीवासियों को झेलना होगा जलसंकट, इन इलाकों में प्रभावित होगी पानी की आपूर्ति
दिल्ली जल बोर्ड ने मंगलवार रात को वाटर अलर्ट जारी करते हुए शहर के कुछ इलाके में रहने वाले लोगों को दो दिन जलसंकट के लिए तैयार रहने को कहा है। बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार भूमिगत जलाशयों (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन (BPS) में सालाना आधार पर फ्लशिंग करते हुए उनकी सफाई का काम होना है। जिसके चले 18 फरवरी (बुधवार) और 19 फरवरी (गुरुवार) को शहर के 16 से ज्यादा इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित होगी। इस दौरान या तो यहां पर पानी कम प्रेशर से आएगा या फिर पानी की आपूर्ति होगी ही नहीं।
ऐसे में जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी जरूरत का पानी पहले से स्टोर करके रखने के लिए कहा है, साथ ही पानी का इस्तेमाल सोच समझकर समझदारी से और कंजूसी के साथ करने की सलाह दी है। इस दौरान लोगों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए जल बोर्ड ने खेद जताया है, साथ ही उनकी परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए मांग के आधार पर टैंकर पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। इसके लिए DJB ने वाटर इमरजेंसी नंबर 1916 के अलावा अलग-अलग इलाकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
18 फरवरी को जिन इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति
(1) सेक्टर बी-1, वसंत कुंज
(2) कुतुब
(3) महरौली इलाका
(4) गली नंबर 36, तुगलकाबाद एक्सटेंशन
(5) नेहरू अपार्टमेंट, कालकाजी
(6) पॉकेट-12, कालकाजी एक्सटेंशन
(7) पॉकेट-8, कालकाजी एक्सटेंशन
19 फरवरी को जिन इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति
(1) सेक्टर ए पॉकेट B और C, वसंत कुंज
(2) लाल टंकी
(3) महरौली इलाका
(4) छतरपुर
(5) गली नंबर 25, तुगलकाबाद
(6) बी-ब्लॉक, कालकाजी
(7) IKV BPS
(8) छुरिया मोहल्ला
(9) नेहरू प्लेस
पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जारी टेलीफोन नंबर्स:
सेंट्रल कंट्रोल रूम टोल फ़्री नंबर DJB- 1916
महरौली विधानसभा क्षेत्र, वाटर इमरजेंसी- 26137216
संगम विहार विधानसभा क्षेत्र, वाटर इमरजेंसी- 9650255211
तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र, वाटर इमरजेंसी- 26388976
कालकाजी विधानसभा क्षेत्र, वाटर इमरजेंसी- 8861113726
छतरपुर विधानसभा क्षेत्र, वाटर इमरजेंसी- 7303565635
पानी की इमरजेंसी नंबर- 1916
