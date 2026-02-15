दिल्लीवालों स्टोर करके रख लो पानी, 16 और 17 फरवरी को इन दर्जनभर इलाकों में रहेगा जलसंकट
जल बोर्ड ने बताया कि अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के सालाना प्रोग्राम की वजह से 16.02.2026 (सोमवार) और 17.02.2026 (मंगलवार) को शहर के 12 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा।
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा गर्मी के मौसम में शहरवासियों को बिना किसी रुकावट के निर्बाध जल आपूर्ति करने के इरादे से इन दिनों भूमिगत जलाशयों (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन (BPS) की सफाई का काम सालाना आधार पर किया जा रहा है। फ्लशिंग के इस काम के दौरान इन जलाशयों से होने वाली जल आपूर्ति भी एक-दो दिन के लिए प्रभावित होती है। दिल्ली जल बोर्ड ने रविवार रात को एक वाटर अलर्ट जारी करते हुए इसी फ्लशिंग की वजह से शहर के करीब दर्जन भर इलाकों में सोमवार (16 फरवरी) और मंगलवार (17 फरवरी) को जल आपूर्ति प्रभावित होने की जानकारी दी।
जल बोर्ड ने बताया कि अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के सालाना प्रोग्राम की वजह से 16.02.2026 (सोमवार) और 17.02.2026 (मंगलवार) को शहर के 12 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। इस दौरान जल बोर्ड ने लोगों को होने वाली परेशानी के लिए खेद जताया है और साथ ही नागरिकों से जरूरत का पानी स्टोर करके रखने और कंजूसी के साथ पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा बोर्ड ने पानी के टैंकर मंगवाने के लिए कुछ टेलीफ़ोन नंबर पर भी जारी किए हैं।
16 फरवरी को जिन इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति
(1) TA-ब्लॉक opp. BSES सब-स्टेशन तुगलकाबाद एक्सटेंशन
(2) गिरी नगर कालकाजी
(3) मंगला अपार्टमेंट G ब्लॉक
(4) C-लाल ओखला फेज-II
17 फरवरी को जिन इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति
(1) सेक्टर B-1 वसंत कुंज
(2) कुतुब, महरौली एरिया
(3) गली नंबर 13 तुगलकाबाद एक्सटेंशन (नया)
(4) गिरी नगर
(5) कालकाजी पॉकेट A-4
(6) कालकाजी पॉकेट A3
(7) कालकाजी पॉकेट A9
(8) कालकाजी एक्सटेंशन
(9) पॉकेट-14 कालकाजी एक्सटेंशन ESI (पुराना)
(10) तेखंड
पानी के टैंकर इन फोन नंबरों पर उपलब्ध रहेंगे:
सेंट्रल कंट्रोल रूम टोल फ़्री नंबर DJB- 1916
महरौली विधानसभा क्षेत्र पानी की इमरजेंसी- 26137216
संगम विहार विधानसभा क्षेत्र पानी की इमरजेंसी- 9650255211
तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र पानी की इमरजेंसी- 26388976
कालकाजी विधानसभा क्षेत्र पानी की इमरजेंसी- 8861113726
वाटर इमरजेंसी नंबर 1916
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।