दिल्लीवालों जल संकट के लिए रहो तैयार, शहर के 55 से ज्यादा इलाकों में आज नहीं आएगा पानी
लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए जल बोर्ड ने बेहद अफसोस जताया है, साथ ही शटडाउन के दौरान प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी जरूरत का पानी पहले से स्टोर करके रखने की सलाह दी है।
दिल्ली जल बोर्ड ने शहर के 55 से ज्यादा इलाकों के लिए जल संकट से जुड़ा एक अलर्ट जारी किया है और बताया है कि बुधवार को इन इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ेगा। इस बारे में जारी की सोशल मीडिया पोस्ट में डीजेबी ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के सालाना कार्यक्रम की वजह से 11 मार्च (बुधवार) यानी आज शहर के इन 55 से ज्यादा इलाकों में लोगों को जलसंकट की परेशानी को झेलना होगा।
प्रभावित इलाके, जहां बुधवार को नहीं आएगा पानी
(1) BF ब्लॉक शालीमार बाग BPS
(2) मादीपुर गांव, JJ कॉलोनी
(3) पश्चिम विहार एक्सटेंशन
(4) पश्चिम पुरी पॉकेट-1,2,3
(5) स्लम मादीपुर क्वार्टर
(6) मुल्तान नगर
(7) ज्वाला हेरी गांव
(8) पश्चिम विहार इलाका
(9) 246/जनता फ्लैट्स पीतमपुरा
(10) 32 ब्लॉक न्यू मोती नगर
(11) 468 (LIG) मादीपुर
(12) 320 (स्लम) मादीपुर
(13) मौजपुर
(14) ब्रह्मपुरी
(15) जगजीत नगर
(16) करतार नगर
(17) विजय कॉलोनी
(18) गौतम विहार
(19) गवारी एक्सटेंशन
(20) जय प्रकाश नगर
(21) अरविंद नगर
(22) घोंडा गांव और आस-पास के इलाके
(23) बाबरपुर
(24) बलबीर नगर
(25) गोरख पार्क
(26) कबीर नगर
(27) ज्योति कॉलोनी
(28) शिवाजी पार्क
(29) रोहताश नगर
(30) चंद्रलोक
(31) गोकुलपुर
(32) अशोक नगर
(33) मीत नगर
(34) गोकुलपुरी
(35) दुर्गापुरी
(36) न्यू मॉडर्न शाहदरा
(37) नाथू कॉलोनी
(38) मंशारोवर पार्क
(39) राम नगर
(40) भगवानपुर खेड़ा और आस-पास के इलाके
(41) ताहिरपुर, पुरानी और नई सीमापुरी और आस-पास के इलाके
(42) पॉकेट-F नंद नगरी
(43) पॉकेट ABC नंद नगरी
(44) जहांगीर पुरी B-5 सेक्टर-11
(45) रोहिणी, E-2, सेक्टर 11 रोहिणी
(46) सुल्तान पुरी
(47) पूठ खुर्द
(48) मजरा डबास
(49) चांद पुर Pkt. 02
(50) सेक्टर 23 रोहिणी, Pkt. 03
(51) सेक्टर 23 रोहिणी, Pkt. 11-A
(52) सेक्टर 23 रोहिणी, D-1
(53) सेक्टर-15 रोहिणी, D-2
(54) सेक्टर-15 रोहिणी, F ब्लॉक
(55) सेक्टर-15 रोहिणी
मदद के लिए जारी किए हेल्पलाइन नबंर
पानी नहीं आने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होंगी, हालांकि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए जल बोर्ड ने पानी के टैंकर मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जिन पर फोन करके मदद ली जा सकती है। टैंकरों से पानी की सप्लाई नीचे दिए गए वॉटर इमरजेंसी/कंट्रोल रूम नंबरों पर अनुरोध करने पर मिलेगी।
शास्त्री पार्क- 22727812
सीलमपुर- 22374834
ग्रेटर कैलाश- 29234746
गिरी नगर- 26473720/65437020
जल सदन- 23370911, 23378761
वसंत कुंज- 26193218
छतरपुर (कुतुब)- 29819035, 29814106
आर.के. पुरम- 26137216
सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23538495
वॉटर इमरजेंसी नंबर- 1916
