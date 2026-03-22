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काम की बात: दिल्ली वालों पानी बचाकर रखना; अगले हफ्ते लगातार दो दिन कई इलाकों में रहेगा जलसंकट, नहीं आएगा पानी

Mar 22, 2026 04:17 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लोगों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही जमा कर के रख लें। साथ ही कहा है कि लोगों को हुई असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है।

दिल्ली वालों पानी बचाकर रखना; अगले हफ्ते लगातार दो दिन कई इलाकों में रहेगा जलसंकट, नहीं आएगा पानी

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को आने वाले दो दिन पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने एक वाटर अलर्ट जारी किया है, जिसमें उसने बताया है कि 23 और 24 मार्च यानी सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के 7 से ज्यादा इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। इसकी वजह बताते हुए जल बोर्ड ने कहा कि सालाना आधार पर होने वाली भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई की वजह से इन दो दिन वाटर सप्लाई पर असर पड़ेगा।

इस दौरान लोगों को होने वाली असुविधा के लिए जल बोर्ड ने गहरा खेद जताया है, और साथ ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखने की सलाह भी दी है। इसके अलावा जलबोर्ड ने लोगों की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए पानी के टैंकर मंगवाने हेतु कुछ नंबर भी जारी किए हैं।

सोमवार (23.03.2026) को प्रभावित क्षेत्र

दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2026 (सोमवार) को दिल्ली के BI ब्लॉक शालीमार बाग BPS, BW ब्लॉक शालीमार बाग BPS, आजादपुर मंडी, सेक्टर 18, 19 और बादली गांव में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

मंगलवार (24.03.2026) को प्रभावित क्षेत्र

वहीं 24 मार्च 2026 (मंगलवार) को शहर के U&V ब्लॉक शालीमार बाग BPS, SD ब्लॉक पीतमपुरा, आजादपुर मंडी, सेक्टर 18, 19 और बादली गांव में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

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इस दौरान जल बोर्ड ने निवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही जमा कर के रख लें। साथ ही कहा है कि लोगों को हुई असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है।

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पानी के टैंकर के लिए इन नंबरों पर सम्पर्क करें:

सेंट्रल कंट्रोल रूम DJB: 1916

अशोक विहार वाटर इमरजेंसी: 011-24306089

पश्चिम विहार वाटर इमरजेंसी: 011-25274679, 25275259, 25275260

पंजाबी बाग वाटर इमरजेंसी: 011-25223658

होलंबी वाटर इमरजेंसी: 011-27700789, 27700474

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दिल्ली वालों पानी बचाकर रखना, अगले हफ्ते लगातार दो दिन कई इलाकों में रहेगा जलसंकट
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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