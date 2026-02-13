दिल्लीवालों को आज झेलना होगा जलसंकट, इन 20 इलाकों में रहने वाले लोगों को होगी सबसे ज्यादा परेशानी
जल बोर्ड ने इस दौरान जनता को होने वाली परेशानी के लिए खेद जताया है, साथ ही प्रभावित इलाकों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पानी स्टोर करके रखें। इसके अलावा विभाग ने टैंकर मंगवाने के लिए भी नंबर जारी किए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 21 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोगों को शुक्रवार को जलसंकट का सामना करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि अंडरग्राउंड जलाशय (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन (BPS) में सालाना सफाई व रखरखाव का काम चल रहा है। इसी दौरान वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के कारण, शुक्रवार (13 फरवरी) को शहर के 20 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। ऐसे में या तो इन इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी, या अगर होगी भी तो बहुत कम दबाव के साथ होगी। ऐसे में जल बोर्ड ने शुक्रवार को इन इलाकों के लिए वाटर अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की वे पहले से पानी जमा करके रख लें।
दिल्ली के वह इलाके, जहां शुक्रवार को प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति
1. नवीन पैलेस
2. सरस्वती कुंज
3. सूर्य कुंज
4. विनोबा एन्क्लेव
5. सैनिक एन्क्लेव l,
6. सैनिक एन्क्लेव 2,
7. सैनिक एन्क्लेव 3
8. कृष्णा एन्क्लेव
9. झरोदा गांव
10. बाबा हरिदास एन्क्लेव
11. श्याम एन्क्लेव Z ब्लॉक
12. नंदा एन्क्लेव
13. नानक प्याऊ
14. कृष्णा विहार वेस्ट
15. गोपाल नगर वगैरह
16. बारी वाला महरौली
17. साउथ पार्क अपार्टमेंट कालकाजी
18. K-40 C.R. पार्क A-ब्लॉक
19. M.B. रोड
20. साउथएंड अपार्टमेंट पुल प्रह्लाद पुर
मांग पर उपलब्ध होंगे टैंकर
जल बोर्ड ने इस दौरान जनता को होने वाली परेशानी के लिए खेद जताया है, साथ ही प्रभावित इलाकों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पानी स्टोर करके रखें। इसके अलावा विभाग ने पानी के टैंकर मंगवाने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर भी जारी किए हैं।
सेंट्रल कंट्रोल रूम टोल फ्री नंबर DJB: 1916
टोल फ्री नंबर M/s NWS Pvt. Ltd. (नजफगढ़ वॉटर इमरजेंसी के लिए): 18001217744
महरौली विधानसभा वॉटर इमरजेंसी: 26137216
तुगलकाबाद विधानसभा वॉटर इमरजेंसी: 26388976
कालकाजी विधानसभा वॉटर इमरजेंसी: 8861113726
उजवा और दौलतपुर UGR के तहत गांव और कॉलोनियां: 8076333915, 8595303540
वॉटर इमरजेंसी नंबर 1916
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।