नए साल में दिल्ली के 45 से ज्यादा इलाकों में 10 दिन कम आएगा पानी, देखिए प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

संक्षेप: दिल्ली जल बोर्ड ने आपूर्ति प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे बताई गई 10 दिन की अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोरेज करके रखें। साथ ही टैंकर बुलवाने के लिए जल बोर्ड ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है। इस बात की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए दी। DJB ने बताया कि नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के क्लेरिफायर में मेंटेनेंस कार्य के कारण वहां से कम मात्रा में पानी मिलेगा। जिसके चलते शहर के जिन इलाकों में इस WTP से पानी की आपूर्ति की जाती है, वहां पर 3 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक 10 दिन के लिए वाटर सप्लाई कम प्रेशर या कम समय के लिए होगी। ऐसे में जल बोर्ड ने लोगों को सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करने व पानी की बर्बादी नहीं करने की सलाह दी है। इस वजह से नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए जल बोर्ड ने गहरा खेद जताया है।

डीजेबी ने बताया कि इस दौरान निम्न इलाकों व कॉलोनियों में पानी की सप्लाई कम प्रेशर या कम समय के लिए होगी। साथ ही जल बोर्ड ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे बताई गई 10 दिन (3 जनवरी से 12 जनवरी तक) की अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखें। साथ ही जल बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए पानी के टैंकर मंगवाने के लिए भी फोन नंबर जारी किए हैं।

शहर के इन 45 इलाकों में प्रभावित होगी पानी की आपूर्ति (1) नांगलोई, (2) GH-12 पश्चिम विहार, (3) मुंडका और आसपास की कॉलोनियां, (4) हिरण कुदना, (5) कमरुद्दीन नगर, (6) निहाल विहार, (7) रणहोल्ला गांव, (8) बक्करवाला, (9) नांगलोई JJC और कैंप, (10) आर. ब्लॉक ज्वालापुरी, (11) राजधानी पार्क, (12) फ्रेंड्स एन्क्लेव, (13) कविता कॉलोनी, (14) मोहन गार्डन ग्रुप की कॉलोनियां, (15) मछली बाजार बूस्टर कमांड क्षेत्र की कॉलोनियां, (16) विकास नगर ग्रुप की कॉलोनियां, (17) उत्तम नगर ग्रुप की कॉलोनियां, (18) मटियाला क्षेत्र, (19) हस्तसाल, (20) दिचाऊं कला, (21) झरोदा गांव, (22) मित्राऊं गांव, (23) गोपाल नगर ग्रुप की कॉलोनियां, (24) सैनिक एन्क्लेव और आसपास की कॉलोनियां, (25) चावला गांव, (26) बदुसराय, (27) दौलतपुर, (28) हसनपुर, (29) खरखरी, (30) झुलझुली, (31) उजवा, (32) रावता, (33) समसपुर, (34) जाफरपुर कलां, (35) खेरा डाबर, (36) मलिक पुर, (37) मुंढेला खुर्द और कलां, (38) बाकरगढ़, (39) काजीपुर, (40) ईसापुर, (41) ढांसा, (42) शिकारपुर, (43) घुमनहेड़ा, (44) झटीकरा, (45) राघोपुर और उसके आसपास के गांव व कॉलोनियां।

इन नंबरों पर फोन कर मंगवाएं पानी के टैंकर टोल फ्री नंबर DJB- 1916

टोल फ्री नंबर M/s NWS प्राइवेट लिमिटेड- 18001217744

नांगलोई, मुंडका, निहाल विहार, रान्होला आदि- 8929088540, 18001217744

दिचाऊं कलां, झरोदा, सैनिक विहार आदि- 9319282596, 18001217744

विकास नगर, उत्तम नगर आदि- 8527995838, 18001217744

फिश मार्केट बूस्टर क्षेत्र- 9650806927, 9650291582

उजवा और दौलतपुर UGR के तहत गांव और कॉलोनियां- 8076333915, 8595303540

मटियाला क्षेत्र- 9650288663, 9750402172, 8920807640