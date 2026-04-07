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सावधान! दिल्ली के इन इलाकों में 8 और 9 अप्रैल को नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड का अलर्ट

Apr 07, 2026 02:46 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कई इलाकों में अगले दो दिन पानी की समस्या रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 8 और 9 अप्रैल यानी बुधवार और गुरुवार को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

सावधान! दिल्ली के इन इलाकों में 8 और 9 अप्रैल को नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड का अलर्ट

दिल्ली के कई इलाकों में अगले दो दिन पानी की समस्या रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 8 और 9 अप्रैल यानी बुधवार और गुरुवार को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसकी वजह यूजीआर और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सालाना सफाई बताई गई है।

इसमें कहा गया है कि रखरखाव कार्य की वजह से जलापूर्ति बाधित हो सकती है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें। जल बोर्ड ने इस कारण होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है और नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

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पहले दिन यानी 8 अप्रैल को जिन इलाकों में पानी की समस्या रह सकती है उनमें सुल्तानपुरी 80 गज, सेक्टर-3 रोहिणी, हरिजन बस्ती, निजाम पुर गांव और इन्द्र झील कॉलोनी शामिल है। वहीं, 9 अप्रैल को यह कटौती अवंतिका एन्क्लेव, किराड़ी, प्रेम नगर, अमन विहार, निठारी, मुबारकपुर और कराला गांव में लागू रहेगी।

दिल्ली जल बोर्ड की ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना

इससे पहले दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड की वार्षिक 'ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना' शुरू की, जिसमें जल वितरण प्रणाली में सुधार, एआई एकीकरण और दीर्घकालिक योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सिंह ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने इस गर्मी के मौसम में जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाने और अतिरिक्त ट्यूबवेल के माध्यम से जल उत्पादन बढ़ाने के लिए 1,221 पानी के टैंकर तैनात किए हैं। सभी टैंकर की जीपीएस के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

उन्होंने कहा, ''चुनौतियों के बावजूद हम दिल्ली की बढ़ती आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जल स्रोत सीमित हैं और बोरवेल के लिए नए क्षेत्र स्थापित करने में कई बाधाएं हैं।''

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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