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काम की बात: दिल्ली में 18 और 19 को पानी की दिक्कत रहेगी, लिस्ट में किन इलाकों का नाम

Mar 17, 2026 01:35 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जल बोर्ड की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना होने वाली सफाई की वजह से कुछ इलाकों में 18 और कुछ में 19 मार्च को आपूर्ति बाधित रहेगी।

दिल्ली में 18 और 19 को पानी की दिक्कत रहेगी, लिस्ट में किन इलाकों का नाम

दिल्ली जल बोर्ड राजधानी के निवासियों को सूचित किया है कि कई इलाकों में 18 और 19 मार्च को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना होने वाली सफाई की वजह से कुछ इलाकों में 18 और कुछ में 19 मार्च को आपूर्ति बाधित रहेगी।

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18 मार्च को इन इलाकों में प्रभावित रहेगी आपूर्ति

एपी ब्लॉक पीतमपुरा बीपीएस, नेहरू कैंप जेजेसी, हैदरपुर बीपीएस, 748 शिवाजी एन्क्लेव में 18 मार्च (बुधवार) को पानी की समस्या रहेगी।

204 / 240 मादीपुर, सेक्टर A-5, A-6, A-7, A-8, A-10 नरेला डीडीए क्षेत्र, पप्पू कॉलोनी में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

जैन कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, शाहबाद एक्सटेंशन, प्रहलाद विहार के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

सेक्टर 28, 29, 34 और 35 रोहिणी (पॉकेट 2, 3 और 4) में भी पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी।

SFS S सेक्टर-19 रोहिणी, A-1 सेक्टर-7 रोहिणी में 18 मार्च को पानी की समस्या हो सकती है।

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19 मार्च को किन इलाकों में दिक्कत

एसी ब्लॉक और एडी ब्लॉक शालीमार बाग बीपीएस में 19 मार्च को पानी की आपूर्ति प्रभावितक रहेगी।

फेज-II मेट्रो विहार, आदर्श नगर, पप्पू कॉलोनी, सेक्टर A-5 पॉकेट-8 नरेला के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

शाहबाद एक्सटेंशन, प्रहलाद विहार, जैन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी 19 मार्च को पानी नहीं मिलेगा।

पॉकेट 5 सेक्टर 35 रोहिणी, सेक्टर 28, 29, 34 और 35 रोहिणी, गुप्ता कॉलोनी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है।

सेक्टर 7 और 8 रोहिणी, पॉकेट 6 सेक्टर 35 रोहिणी में भी पानी की दिक्कत रहेगी।

पानी स्टोर करके रखने की सलाह

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से इन इलाकों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यकतानुसार पहले से पानी जमा कर लें और आपात स्थिति में टैंकर के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने को कहा गया है।

किन नंबरों पर मांग सकते हैं मदद

सेंट्रल कंट्रोल रूम: 1916

अशोक विहार वॉटर इमरजेंसी: 011-24306089

पश्चिम विहार वॉटर इमरजेंसी: 011-25274679, 25275259, 25275260

पंजाबी बाग वॉटर इमरजेंसी: 011-25223658

होलम्बी वॉटर इमरजेंसी: 011-27700789, 27700474

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दिल्ली में 18 और 19 को पानी की दिक्कत
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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