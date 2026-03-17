काम की बात: दिल्ली में 18 और 19 को पानी की दिक्कत रहेगी, लिस्ट में किन इलाकों का नाम
जल बोर्ड की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना होने वाली सफाई की वजह से कुछ इलाकों में 18 और कुछ में 19 मार्च को आपूर्ति बाधित रहेगी।
दिल्ली जल बोर्ड राजधानी के निवासियों को सूचित किया है कि कई इलाकों में 18 और 19 मार्च को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना होने वाली सफाई की वजह से कुछ इलाकों में 18 और कुछ में 19 मार्च को आपूर्ति बाधित रहेगी।
18 मार्च को इन इलाकों में प्रभावित रहेगी आपूर्ति
एपी ब्लॉक पीतमपुरा बीपीएस, नेहरू कैंप जेजेसी, हैदरपुर बीपीएस, 748 शिवाजी एन्क्लेव में 18 मार्च (बुधवार) को पानी की समस्या रहेगी।
204 / 240 मादीपुर, सेक्टर A-5, A-6, A-7, A-8, A-10 नरेला डीडीए क्षेत्र, पप्पू कॉलोनी में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
जैन कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, शाहबाद एक्सटेंशन, प्रहलाद विहार के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
सेक्टर 28, 29, 34 और 35 रोहिणी (पॉकेट 2, 3 और 4) में भी पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी।
SFS S सेक्टर-19 रोहिणी, A-1 सेक्टर-7 रोहिणी में 18 मार्च को पानी की समस्या हो सकती है।
19 मार्च को किन इलाकों में दिक्कत
एसी ब्लॉक और एडी ब्लॉक शालीमार बाग बीपीएस में 19 मार्च को पानी की आपूर्ति प्रभावितक रहेगी।
फेज-II मेट्रो विहार, आदर्श नगर, पप्पू कॉलोनी, सेक्टर A-5 पॉकेट-8 नरेला के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
शाहबाद एक्सटेंशन, प्रहलाद विहार, जैन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी 19 मार्च को पानी नहीं मिलेगा।
पॉकेट 5 सेक्टर 35 रोहिणी, सेक्टर 28, 29, 34 और 35 रोहिणी, गुप्ता कॉलोनी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है।
सेक्टर 7 और 8 रोहिणी, पॉकेट 6 सेक्टर 35 रोहिणी में भी पानी की दिक्कत रहेगी।
पानी स्टोर करके रखने की सलाह
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से इन इलाकों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यकतानुसार पहले से पानी जमा कर लें और आपात स्थिति में टैंकर के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने को कहा गया है।
किन नंबरों पर मांग सकते हैं मदद
सेंट्रल कंट्रोल रूम: 1916
अशोक विहार वॉटर इमरजेंसी: 011-24306089
पश्चिम विहार वॉटर इमरजेंसी: 011-25274679, 25275259, 25275260
पंजाबी बाग वॉटर इमरजेंसी: 011-25223658
होलम्बी वॉटर इमरजेंसी: 011-27700789, 27700474
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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