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काम की बात: दिल्ली में इस विधानसभा क्षेत्र के 50 से ज्यादा इलाकों में बदल गया जल आपूर्ति का समय, ये है नया टाइम टेबल

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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MLA ने लिखा, 'किराड़ी में बेहतर जल आपूर्ति के लिए नई पानी सप्लाई समय-सारणी लागू की गई है। इससे सभी कॉलोनियों तक पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और जल समस्या से राहत मिलेगी।'

दिल्ली में इस विधानसभा क्षेत्र के 50 से ज्यादा इलाकों में बदल गया जल आपूर्ति का समय, ये है नया टाइम टेबल

दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच सभी लोगों तक उचित मात्रा में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डों में वाटर सप्लाई का समय बदल गया है। इस दौरान इस इलाके के 5 वार्डों के 50 से ज्यादा इलाकों में जल आपूर्ति के समय में बदलाव किया गया है। इस बात की जानकारी किराड़ी सीट के विधायक अनिल झा वत्स ने सोशल मीडिया पर दी और इसके साथ ही उन्होंने पानी आने की नई समय-सारिणी भी शेयर की।

इस बारे में शेयर की सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'किराड़ी में बेहतर जल आपूर्ति के लिए नई पानी सप्लाई समय-सारणी लागू की गई है। इससे सभी कॉलोनियों तक पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और जल समस्या से राहत मिलेगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि पानी का सदुपयोग करें एवं सहयोग बनाए रखें। नई जल आपूर्ति समय-सारणी निम्नानुसार है।'

DAY- पहला दिन

सप्लाई का समय- सुबह 5 से सुबह 8 बजे

वार्ड नंबर 39

कॉलोनी- प्रवेश नगर A, B, C, D ब्लॉक, मुबारकपुर गांव, अगर नगर A, B1, B2, B2, B4 ब्लॉक

वार्ड नंबर 40

कॉलोनी- मीर विहार, रूप विहार, किशन विहार, सूरत विहार, लक्ष्मी राम पार्क

सप्लाई का समय- दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे

वार्ड नंबर 40

कॉलोनी- विद्यापति नगर, शर्मा कॉलोनी, इंदर एन्क्लेव-II, गौरव नगर, शीशमहर एन्क्लेव

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DAY- दूसरा दिन

सप्लाई का समय-सुबह 5 बजे से सुबह 9:15 बजे

वार्ड नंबर 39

कॉलोनी- आस्था विहार, गौरी शंकर एन्क्लेव, हिंद विहार, सत्या एन्क्लेव, पांडे एन्क्लेव, आदर्श एन्क्लेव, शारदा वत्स एन्क्लेव, विनय एन्क्लेव, अमन एन्क्लेव, जनता एन्क्लेव, बृज एन्क्लेव, चंदन विहार, चंदन पार्क, राम नगर, रघुवीर विहार, मीठा पानी (A, B-ब्लॉक), अगर नगर C, D, E, F ब्लॉक, न्यू यादव एन्क्लेव, यादव नगर, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी विहार एक्सटेंशन (वाल्व- सोम बाजार, शनि बाजार, रघुवीर विहार, नेहर-450, मस्जिद)

सप्लाई का समय- सुबह 5 बजे से सुबह 7:30 बजे

वार्ड नंबर 37/38

कॉलोनी- नीति विहार, प्रेम नगर एक्सटेंशन, केनेरा बैंक, करंजवाला वाल्व

सप्लाई का समय- दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे

वार्ड नंबर 40

कॉलोनी- निठारी गांव, बलजीत विहार, विकास एन्क्लेव, ध्रुव एन्क्लेव, इंदर एन्क्लेव फेज-I

वार्ड नंबर 41

कॉलोनी- प्रताप विहार-III

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DAY- तीसरा दिन

सप्लाई का समय- सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे

वार्ड नंबर 37

कॉलोनी- 40 फीट रोड (LMPQ, U1,U2,Z), रतन विहा स्टेशन ब्लॉक, मिठाला विहार, RST ब्लॉक, प्रेम नगर-II, गौरव नगर-II

सप्लाई का समय- दोपहर 2 बजे से 5 बजे

वार्ड नंबर 37

कॉलोनी- 70 फुट रोड

सप्लाई का समय- शाम 5.30 बजे से शाम 7.30 बजे

वार्ड नंबर 41

कॉलोनी- C ब्लॉक रमेश एन्क्लेव, कैलाश विहार, तुलाराम (बलबीर विहार)

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DAY- चौथा दिन

सप्लाई का समय- सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे

वार्ड नंबर 41

कॉलोनी- प्रताप विहार पार्ट-1, II, करण विहार पार्ट 1 से 5, रमेश एन्क्लेव A & B ब्लॉक, हरी एन्क्लेव पार्ट-2 (वाल्व- वैशाली, प्रताप विहार- 1st, राजवीर, जहाज कोठी)

सप्लाई का समय- दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे

वार्ड नंबर 37/41

कॉलोनी- अमन विहार A, B, C, D-ब्लॉक, हरी एन्क्लेव पार्ट-I (वाल्व-जगदम्बा मार्केट, करन स्कूल, कृष्णा प्रधान, अजीत प्रॉपर्टी, श्मशान घाट)

दिल्ली की इस विधानसभा में बदल गया जल आपूर्ति का समय, देख लीजिए नया टाइम टेबल
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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