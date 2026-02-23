Hindustan Hindi News
स्टोर कर लें पानी! दिल्ली के इन 50 इलाकों में 2 दिन रहेगा पेयजल संकट; यहां चेक करें पूरी लिस्ट

Feb 23, 2026 07:49 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
स्टोर कर लें पानी! दिल्ली के इन 50 इलाकों में 2 दिन रहेगा पेयजल संकट; यहां चेक करें पूरी लिस्ट

राजधानी में पश्चिमी दिल्ली के करीब 50 इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए दो दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने इन इलाकों में 48 घंटे के पेजयल संकट का अलर्ट जारी किया है। पेयजल संकट के चलते लोगों को अपने दैनिक कार्यों में कठिनाइयां उठानी पड़ सकती हैं।

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (Dwarka WTP) पर भाग्य विहार क्षेत्र में नई बिछाई गई 1500 एमएम डायमीटर की ट्विन रॉ वॉटर लाइन को मौजूदा 1500 एमएम ट्विन रॉ वॉटर मेन लाइन से जोड़ने (इंटरकनेक्शन) के काम के कारण इन इलाकों में 25 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से 27 फरवरी 2026 को सुबह 11:00 बजे तक जल आपूर्ति 48 घंटे के लिए बाधित रहेगी।

दिल्ली के जिन इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी उनमें :-

● द्वारका सब सिटी

● महावीर एंक्लेव

● विजय एंक्लेव

● उत्तम नगर समूह कॉलोनियां

● पोचनपुर

● भरथल

● अंबराही गांव

● मधु विहार

● सागपुर

● बिंदापुर

● सेवक पार्क

● भारत विहार

● कैलाश पुरी

● दुर्गा पार्क

● सीता पुरी

● राजा पुरी

● मधु विहार

● सागपुर

● जीवन पार्क

● इंद्र पार्क

● मंगलापुरी

● राज नगर फेज-1 एवं ॥

● बगडोला गांव

● बिजवासन

● धुलसिटस

● मिलाप नगर

● चाणक्य प्लेस

● अर्जुन पार्क

● लक्ष्मी विहार

● बजरंग एंक्लेव

● मकसूदाबाद

● नया बाजार

● विजय पार्क

● साई बाबा एंक्लेव

● नांगली सकरावती गांव & एक्सटेंशन

● राणा जी एंक्लेव

● श्याम विहार समूह कॉलोनियां

● रोशनपुरा समूह कॉलोनियां

● दीनपुर गांव

● मटियाला

● पालम

● विश्वास पार्क

● साध नगर भाग-1 एवं ॥

● नन्हे पार्क बामनोली गांव

● शाहबाद मोहम्मदपुर गांव

● कापसहेड़ा गांव

● आईजीआई एयरपोर्ट

● आईआईसीसी (यशोभूमि)

● नजफगढ़ टाउन एवं आसपास के क्षेत्र

जल बोर्ड की लोगों को सलाह

जल बोर्ड ने कहा है कि सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से पानी स्टोर करके रख लें। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि जनता को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। हालांकि, पेयजल संकट की अवधि के दौरान जल बोर्ड के कंट्रोल रूम और निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं।

केंद्रीय नियंत्रण कक्ष : 011-23538495, 1916

वॉटर इमरजेंसी नंबर - डी ब्लॉक जनकपुरी : 011-28521123

वॉटर इमरजेंसी नंबर - द्वारका सब सिटी : 011-25634274

वॉटर इमरजेंसी नंबर - नजफगढ़ : 8527995818, 18001217744

वॉटर इमरजेंसी नंबर - पश्चिम विहार : 011-25281197

वॉटर इमरजेंसी नंबर - पश्चिम विहार : 1916

