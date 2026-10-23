खान मार्केट, न्यू PMO और… दिल्ली के कई इलाकों में 8 नवंबर तक होगी पानी की किल्लत, क्या है वजह
अपर गंगा नहर में मेंटेनेंस का काम चालू होने के कारण पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है।
दिल्ली के कई इलाकों में 8 नवंबर तक पानी की सप्लाई बाधित हो सकती है। एनडीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि अपर गंगा नहर के रिपेयर और रखरखाव के काम के कारण सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि नहर का पानी बंद होने से नहर का पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे पानी सप्लाई में बाधा आ सकती है।
इन इलाकों हो सकती है पानी की किल्लत
अपर गंगा नहर में मेंटेनेंस का काम चालू रहने के कारण कई दिनों तक दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। इसमें दिल्ली के भारती नगर, गोल्फ लिंक्स, लोधी एस्टेट, खान मार्केट, रबीन्द्र नगर, लोधी रोड, दिल्ली हाई कोर्ट, बापा नगर, पंडरा रोड, जोर बाग, लोधी कॉलोनी, बीके दत्त कॉलोनी, अमृता शेरगिल मार्ग, जनपथ के कई इलाकों में, अलीगंज, पृथ्वीराज रोड, किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, न्यू पीएमओ, और काकानगर के साथ ही कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है।
8 नवंबर तक दिल्ली में होगी पानी की किल्लत
एनडीएमसी की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि सोनिया विहार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद रहेगा। इस दौरान यमुना नदी का पानी सप्लाई किया जाएगा। एनडीएमसी ने बताया कि इस दौरान यहां सप्लाई होने वाले पानी का स्वाद भी बदल सकता है। एनडीएमसी ने बताया कि पानी की किल्लत दिल्ली के कई इलाकों में 8 नवंबर तक देखने को मिल सकती है।
दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि हर साल होने वाले मेंटेनेंस के काम की वजह से दीवाली के पहले लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पडे़गा। अधिकारियों ने बताया कि अपर गंगा नहर से सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी पहुंचाया जाता है, जिससे साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में पानी की सप्लाई की जाती है। इस दौरान यहां यमुना का पानी सप्लाई किया जाएगा, जिससे लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी।
लोगों को स्टॉक रखने की सलाह
दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि लोगों को सलाह दी गई है कि अपने लिए पानी के पानी का स्टॉक करके रखें, जिससे उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी की किल्लत ना झेलनी पड़े। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान यमुना का पानी सप्लाई किया जाएगा, जिसमें स्वाद में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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