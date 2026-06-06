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गुरुग्राम के इन 5 इलाकों में पानी सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन बिछेगी, क्या तैयारी?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम के 5 सेक्टरों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे अगले साल तक हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।

गुरुग्राम के इन 5 इलाकों में पानी सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन बिछेगी, क्या तैयारी?

गुरुग्राम के 5 सेक्टरों (सेक्टर 42, 43, 53, 54 और 55) में पानी की किल्लत दूर करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने तैयारी शुरू कर दी है। इन इलाकों की सोसाइटियों से लगातार कम पानी मिलने की शिकायतें आ रही थीं। इस समस्या के समाधान के लिए सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन से सेक्टर-54 की सनसिटी कॉलोनी तक नई पाइप लाइन डाली जाएगी। इसका एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे।

पानी नहीं मिलने की आ रही थी शिकायतें

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के तहत नई पाइपलाइन बिछाने का एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गोल्फ कोर्स रोड के सेक्टर-42, 43 के अलावा सेक्टर-53 से लेकर सेक्टर-55 तक विकसित रिहायशी कॉलोनियों और सोसाइटियों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने की शिकायत मिल रही थी।

सनसिटी कॉलोनी के समीप तक डाली जाएगी पानी की नई लाइन

इसके चलते जीएमडीए ने फैसला लिया है कि सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन से सेक्टर-54 स्थित सनसिटी कॉलोनी के समीप तक पानी की नई लाइन डाली जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इस पाइपलाइन के डलने के बाद इन सेक्टरों में पानी की कमी शिकायत खत्म हो जाएगी। अगले साल की गर्मियों से इन सेक्टरों में रह रहे हजारों परिवारों को पर्याप्त पेयजल मिलने लगेगा। बता दें कि गर्मी में कई कॉलोनियों और सेक्टर में पर्याप्त पेयजल न पहुंचने की शिकायत रहती है।

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पानी नहीं पहुंचने से सनसिटी कॉलोनी में परेशानी

करीब 200 एकड़ में विकसित सनसिटी कॉलोनी में करीब 15 सौ परिवार रहते हैं। अरावली पर्वत शृंखला से सटकर विकसित हुई इस कॉलोनी के ऊंचाई पर बने मकानों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है। इन लोगों की शिकायत पर जीएमडीए की तरफ से सर्वे किया गया। इसमें शिकायत सही पाई गई। इस तरह गोल्फ कोर्स रोड पर विकसित पांच सेक्टरों की शिकायत जीएमडीए के पास पहुंच रही थी।

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बिजली कटौती से आपूर्ति में दिक्कत

चंदू बुढेड़ा के जल शोधन संयंत्र में बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं। इस वजह से पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। खासी दिक्कत सुशांत लोक दो, तीन और सेक्टर-56 में हो रही है। जीएमडीए की तरफ से पर्याप्त पेयजल सप्लाई के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार बिजली कट लगने के बाद करीब 50 मिनट तक मोटर बंद रहती है। प्रेशर के साथ पानी वापस आता है। यदि इस दौरान मोटर चला दी जाए तो पाइप लाइन फट सकती है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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