ध्यान दें! दिल्ली के इन इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित; DJB ने बताई डेट
दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित या कम दबाव से रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी एडवाइजरी में निवासियों को समय रहते पर्याप्त पानी स्टोर करने की सलाह दी गई है।
दिल्ली के कई इलाकों में 23 जुलाई की सुबह से 24 जुलाई की सुबह तक जलापूर्ति बाधित या कम दबाव के साथ उपलब्ध रहेगी। बताया जाता है कि ख्याला मेन लाइन के इंटरकनेक्शन का काम होना है। इस वजह से कई इलाकों में 23 से 24 जुलाई की सुबह तक जलापूर्ति बाधित रहेगी या कम दबाव के साथ होगी। किसी भी असुविधा से बचने के लिए संबंधित क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार, समय रहते पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर लें।
ये इलाके रहेंगे प्रभावित
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से एक्स पर जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ख्याला मेन लाइन के इंटरकनेक्शन का काम होगा। इस वजह से 23 जुलाई की सुबह से 24 जुलाई की सुबह तक नारायणा का कमांड एरिया, इंदरपुरी, टोडापुर गांव, नारायणा ग्राम, कृषि कुंज, मॉनसरोवर गॉर्डेन, राजौरी गार्डन इलाका, कीर्ति नगर बीपीएस, पंजाबी बाग बीपीएस/यूजीआर, राजौरी गार्डन इलाका, तिलक नगर इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।
इन इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित
दिल्ली जल बोर्ड ने आगे कहा कि कीर्ति नगर बीपीएस/यूजीआर, पंजाबी बाग बीपीएस/यूजीआर का आंशिक कमांड क्षेत्र, ख्याला, विष्णु गार्डन, जेजे कॉलोनी ख्याला, रवि नगर और चांद नगर और आसपास के इलाकों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी या कम दबाव से होगी। जल बोर्ड ने कहा है कि संबंधित इलाकों के लोग कृपया अपनी जरूरत के अनुसार पहले से पानी जमा कर के रख लें।
इन फोन नंबरों पर कॉल कर के मंगाए जा सकते हैं टैंकर
दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर जल बोर्ड के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। टैंकर मंगाने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23527679, 23538495, 23634469; पंजाबी बाग- 25223658; शिवाजी इन्क्लेव- 25193140, 25174140 और पश्चिम विहार- 25281197 के फोन नंबरों पर संपर्क करना होगा।
छूट के साथ जमा करा सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स
इस बीच एमसीडी की ओर जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम प्रशासन के संपत्ति कर पोर्टल पर जाकर करदाता वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दस फीसदी छूट के साथ एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान 31 जुलाई तक कर सकते हैं। निगम ने लोगों से अपील की है कि वह अपने संपत्ति परिसर के संपत्ति कर का भुगतान करें। करदाताओं को दस फीसदी छूट संपत्ति कर जमा करने पर मिलेगी। निगम वेबसाइट https://mcdonline. nic.in /portal पर जाकर लोग संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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