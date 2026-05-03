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पानी सप्लाई रोकी और सड़कें खोदी; गुजरात में कई जगह AAP की जीत के बाद बदला ले रही भाजपा, पार्टी का बड़ा आरोप

May 03, 2026 01:37 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मनीष सिसोदिया ने चेतर वसावा की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'सत्ता की हवस में डूबे चौथी पास राजा ने गुजरात की जनता को भी दुश्मन मान लिया है… जिन गांवों में बीजेपी को वोट नहीं पड़ा, वहां राजा की सेना आतंक मचा रही है.. धिक्कार है इस घटिया सोच को।'

पानी सप्लाई रोकी और सड़कें खोदी; गुजरात में कई जगह AAP की जीत के बाद बदला ले रही भाजपा, पार्टी का बड़ा आरोप

गुजरात में हाल ही में सम्पन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) ने जोरदार प्रदर्शन किया था और पहली बार नर्मदा जिला पंचायत और 12 तालुका पंचायतों में जीत दर्ज कर जोरदार प्रदर्शन किया था। इन चुनावों में पार्टी ने 350 से अधिक सीटें हासिल की हैं। वहीं इस सफलता के बाद अब पार्टी ने राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी कहना है कि निकाय चुनावों में जिन स्थानों पर भाजपा उम्मीदवार AAP प्रत्याशी से हार गए हैं, वहां पर भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय लोगों से बदला ले रहे हैं और कहीं खंभे उखाड़कर तो कहीं सड़कें खोदकर लोगों को परेशान कर रहे हैं।

इस दौरान पार्टी विधायक चेतर वसावा ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन चुनावों में हार के बाद भाजपा घटिया व नीच राजनीति पर उतर आई है। उधर उनकी इसी पोस्ट को शेयर करते हुए पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'गुजरात की जनता इसका जवाब देगी।'

'चुनाव में हार के बाद बौखलाई भाजपा'

पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा, ‘गुजरात में, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने BJP उम्मीदवार हार गए हैं, वहां भाजपा घटिया पॉलिटिक्स पर उतर आई है। कुछ गांवों में जहां BJP बूथ हार गई है, वहां पानी की सप्लाई रोक दी गई, कुछ जगहों पर लाइट के खंभे उखाड़ कर घर ले गए, कुछ जगहों पर मंडली में दूध लेना बंद कर दिया, कुछ जगहों पर तलवार दिखाकर धमकाया गया, तो कुछ जगहों पर JCB लाकर गाँव की सड़क खोद दी गई।’

आगे उन्होंने लिखा, 'ऐसी नीच राजनीति ठीक नहीं, ये लोकतंत्र है। अगर पुरे गुजरात में भाजपा का सूपड़ा साफ होता तो भाजपाई क्या करते?' इससे पहले अपनी पार्टी की एक कार्यकर्ता का वीडियो शेयर करते हुए वसावा ने लिखा था, 'छोटा उदयपुर जिले में स्थानीय निकाय चुनाव में BJP कैंडिडेट की हार और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जीत के बाद धमोड़ी गाँव में BJP समर्थक JCB लेकर आए और गाँव का मुख्य RCC रोड को खोद डाला।'

इस वीडियो में पार्टी की वह महिला कार्यकर्ता कहती है, 'छोटा उदयपुर के धमोड़ी गांव में यह घटना सामने आई है। खूब निंदनीय और नीच राजनीति पर भाजपा वाले उतर आए हैं। इसका सबूत है यह सड़क, जो कि हाल ही में बनी थी, लेकिन आज कुछ भाजपा कार्यकर्ता जेसीबी लेकर आए और इस पूरी रोड को तोड़ गए, साथ ही यहां बड़ा गड्ढा भी खोद गए, ताकि बाइक वाले ना निकल सकें। तो इतनी ओछी और नीच राजनीति भाजपा वाले लोगों ने चालू कर दी है और वो लोग यहां लोगों भी धमका रहे हैं। वे महिलाओं को भी धमका रहे हैं।'

महिला बोली- जो सड़क खोदी, वह सरकारी पैसों से बनी थी

आगे उस महिला ने कहा, 'भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो सड़क खोदी है, वह सरकारी ग्रांट के पैसों से बनी थी, कोई उनके घर के पैसों से नहीं बनी थी। साथ ही यह ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता था, इनके घर का रास्ता नहीं था। तो इन लोगों ने ये जो गैर कानूनी काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।'

सिसोदिया बोले- चौथी पास राजा ने गुजरात की जनता को भी दुश्मन मान लिया है

उधर मनीष सिसोदिया ने चेतर वसावा की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'सत्ता की हवस में डूबे चौथी पास राजा ने गुजरात की जनता को भी दुश्मन मान लिया है… जिन गांवों में बीजेपी को वोट नहीं पड़ा, वहां राजा की सेना आतंक मचा रही है.. धिक्कार है इस घटिया सोच को।'

बता दें कि 28 अप्रैल को घोषित हुए स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों में आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2021 के चुनाव में जीती 69 सीटों के मुकाबले इस बार 350 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। भाजपा ने जहां सभी 15 नगर निगमों और 34 में से 33 जिला पंचायतों में जीत दर्ज की, वहीं AAP ने नर्मदा जिला पंचायत अपने नाम की।

पार्टी के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने दावा किया कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ सीधे चुनाव लड़ा, वहां पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं पर दबाव डाला गया और कई मामलों में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, इसके बावजूद उम्मीदवारों ने मजबूती से चुनाव लड़ा।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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