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काम की बात: इस वीकेंड प्यासे रहेंगे दिल्ली के 15 से ज्यादा इलाके, दो दिन प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई; नोट कर लीजिए तारीख

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इस बारे में एक अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी को स्टोरेज करके रखने और पानी बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है।

Water supply alert for Delhi on Saturday and Sunday
इस वीकेंड प्यासे रहेंगे दिल्ली के कई इलाके, दो दिन प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में रहने वाले लोगों को इस सप्ताह के अंत में दो दिन तक पानी की कमी से जूझना होगा। दरअसल ख्याला मेन लाइन पर हाल ही में 900 मिमी की एक नई पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके बाद अब उसे दो जगहों पर पुरानी लाइनों से जोड़ने का काम किया जाना है। ऐसे में शनिवार (25 जुलाई) की सुबह से रविवार (26 जुलाई) की सुबह तक संबंधित क्षेत्रों में या तो जलापूर्ति उपलब्ध नहीं होगी अथवा कम दबाव से पानी आएगा। इस दौरान पंजाबी बाग क्लब के पास तथा मोती नगर रेड सिग्नल के पास स्थित MCD जन्माष्टमी ग्राउंड पर इंटरकनेक्शन का कार्य होगा।

इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी को स्टोरेज करके रखने और पानी बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है। साथ ही इस दौरान होने वाली असुविधा के लिए जलबोर्ड की तरफ से खेद भी जताया गया है। इसके अलावा DJB ने जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर मंगवाने के लिए इमरजेंसी नंबर और हेल्पलाइन नंबर पर 1916 पर संपर्क करने को कहा है।

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इन इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति

  • नारायणा UGR का कमांड एरिया यानी इंद्रपुरी, टोडापुर गांव, नारायणा गांव, कृषि कुंज और मानसरोवर उद्यान।
  • कीर्ति नगर BPS/UGR HMP कॉलोनी का MES और कमांड एरिया
  • पंजाबी बाग BPS/UGR का आंशिक कमांड एरिया
  • तिलक नगर
  • राजौरी गार्डन एरिया
  • खयाला
  • विष्णु गार्डन
  • जेजे कॉलोनी खयाला
  • पंजाबी बाग BPS/UGR का आंशिक कमांड एरिया
  • रवि नगर
  • चांद नगर और आसपास के इलाके।

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पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जारी किए गए नंबर्स:

सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23527679, 23538495, 23634469

पंजाबी बाग- 25223658

शिवाजी एन्क्लेव- 25193140, 25174140

पश्चिम विहार- 25281197

वाटर इमरजेंसी नंबर- 1916

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इस वीकेंड प्यासे रहेंगे दिल्ली के कई इलाके, दो दिन प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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