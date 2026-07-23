काम की बात: इस वीकेंड प्यासे रहेंगे दिल्ली के 15 से ज्यादा इलाके, दो दिन प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई; नोट कर लीजिए तारीख
दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इस बारे में एक अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी को स्टोरेज करके रखने और पानी बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में रहने वाले लोगों को इस सप्ताह के अंत में दो दिन तक पानी की कमी से जूझना होगा। दरअसल ख्याला मेन लाइन पर हाल ही में 900 मिमी की एक नई पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके बाद अब उसे दो जगहों पर पुरानी लाइनों से जोड़ने का काम किया जाना है। ऐसे में शनिवार (25 जुलाई) की सुबह से रविवार (26 जुलाई) की सुबह तक संबंधित क्षेत्रों में या तो जलापूर्ति उपलब्ध नहीं होगी अथवा कम दबाव से पानी आएगा। इस दौरान पंजाबी बाग क्लब के पास तथा मोती नगर रेड सिग्नल के पास स्थित MCD जन्माष्टमी ग्राउंड पर इंटरकनेक्शन का कार्य होगा।
इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी को स्टोरेज करके रखने और पानी बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है। साथ ही इस दौरान होने वाली असुविधा के लिए जलबोर्ड की तरफ से खेद भी जताया गया है। इसके अलावा DJB ने जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर मंगवाने के लिए इमरजेंसी नंबर और हेल्पलाइन नंबर पर 1916 पर संपर्क करने को कहा है।
इन इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति
- नारायणा UGR का कमांड एरिया यानी इंद्रपुरी, टोडापुर गांव, नारायणा गांव, कृषि कुंज और मानसरोवर उद्यान।
- कीर्ति नगर BPS/UGR HMP कॉलोनी का MES और कमांड एरिया
- पंजाबी बाग BPS/UGR का आंशिक कमांड एरिया
- तिलक नगर
- राजौरी गार्डन एरिया
- खयाला
- विष्णु गार्डन
- जेजे कॉलोनी खयाला
- पंजाबी बाग BPS/UGR का आंशिक कमांड एरिया
- रवि नगर
- चांद नगर और आसपास के इलाके।
पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जारी किए गए नंबर्स:
सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23527679, 23538495, 23634469
पंजाबी बाग- 25223658
शिवाजी एन्क्लेव- 25193140, 25174140
पश्चिम विहार- 25281197
वाटर इमरजेंसी नंबर- 1916
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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