दिल्ली के इन इलाकों में शुक्रवार- शनिवार को होगी पानी की परेशानी, परिचितों को दे दीजिए जल संकट का अलर्ट
डीजेबी से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शहर के तीन इलाकों मुकुंदपुर झरोदा कलां, नाथूपुरा और प्रधान कॉलोनी इलाके में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं शनिवार को मुखर्जी नगर स्थित 376 SFS हाउस में पानी की आपूर्ति पर असर रहेगा।
दिल्ली जल बोर्ड ने शहर के कुछ इलाकों के लिए एक वाटर अलर्ट जारी किया है और बताया है कि अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर (जलाशय) और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के कारण कुछ इलाकों में 16 जनवरी (शुक्रवार) और 17 जनवरी (शनिवार) को पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। इस दौरान या तो इन इलाकों में पानी नहीं आएगा, या अगर आएगा तो कम प्रेशर व कम समय के लिए आएगा। ऐसे में जल बोर्ड ने इन प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोरेज करके रखने व समझदारी के साथ पानी का उपयोग करने की सलाह दी है।
इस दौरान डीजेबी से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शहर के तीन इलाकों मुकुंदपुर झरोदा कलां, नाथूपुरा और प्रधान कॉलोनी इलाके में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं शनिवार को मुखर्जी नगर स्थित 376 SFS हाउस में पानी की आपूर्ति पर असर रहेगा। हालांकि लोगों को परेशानी से बचाने और टैंकर मंगवाने के लिए डीजेपी ने इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं। साथ ही लोगों को होने वाली परेशानी के लिए डीजेबी ने खेद भी जताया है।
16 जनवरी को जिन इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति
(1) मुकुंदपुर झरोदा कलां
(2) नाथूपुरा
(3) प्रधान कॉलोनी क्षेत्र
17 जनवरी को जिन इलाकों में जल आपूर्ति पड़ेगा असर
(1) 376 SFS हाउस, मुखर्जी नगर
पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जारी नंबर:
सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916
बुराड़ी वाटर इमरजेंसी- 27619244
वाटर इमरजेंसी नंबर- 1916