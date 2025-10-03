water supply affected in several colonies in ghaziabad due to cleaniness of gang canal गंगनहर में दीवाली तक सफाई का काम, गाजियाबाद की इन कॉलोनियों में होगी पानी की दिक्कत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswater supply affected in several colonies in ghaziabad due to cleaniness of gang canal

गंगनहर में दीवाली तक सफाई का काम, गाजियाबाद की इन कॉलोनियों में होगी पानी की दिक्कत

गंगनहर का पानी रोकने के कारण शुक्रवार से शहर की 10 लाख आबादी को पेयजल संकट से जूझना पड़ेगा। गंगनहर की सफाई के लिए दशहरा की रात से पानी रोक दिया गया है। ऐसे में शुक्रवार से प्लांट बंद हो जाएंगे। इस वजह से कई कॉलोनियों में पेयजल का संकट गहरा सकता है।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबादFri, 3 Oct 2025 08:43 AM
share Share
Follow Us on
गंगनहर में दीवाली तक सफाई का काम, गाजियाबाद की इन कॉलोनियों में होगी पानी की दिक्कत

गंगनहर का पानी रोकने के कारण शुक्रवार से शहर की 10 लाख आबादी को पेयजल संकट से जूझना पड़ेगा। गंगनहर की सफाई के लिए दशहरा की रात से पानी रोक दिया गया है। ऐसे में शुक्रवार से प्लांट बंद हो जाएंगे।

सिद्धार्थ विहार स्थित 120 और 240 एमएलडी के गंगाजल प्लांट नहर का पानी लेकर शोधित करने के बाद आपूर्ति करते हैं। दशहरा की रात से नहर की सफाई के लिए हरिद्वार से पानी रोक दिया गया है। ऐसे में शुक्रवार को दोनों प्लांट बंद हो जाएंगे और गंगाजल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी और डेल्टा कॉलोनी में गंगाजल की आपूर्ति होती है। आवास एवं विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना और खोड़ा में भी टैंकरों से गंगाजल भेजा जाता है। इन इलाकों में गंगाजल प्लांट बंद होने के बाद आपूर्ति बंद हो जाएगी।

सभी इलाकों में नगर निगम और नगर पालिका नलकूपों के जरिए पानी मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी 10 लाख की आबादी प्रभावित होने वाली है। गंगनहर की सफाई का काम दिवाली तक चलेगा और इस अवधि में लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ेगा। इस समय पानी का प्लांट चलाने वाले भी दर बढ़ा देते हैं, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और परेशानी भी होती है।

18 घंटे तक चल सकता है प्लांट

गंगनहर का पानी रोकने के बाद 18 घंटे तक प्लांट चल सकता है। इसके बाद पानी का स्तर नीचे गिर जाता है। जल निगम के सहायक अभियंता मुकेश का कहना है कि दशहरा की मध्यरात्रि से पानी रोका जाना प्रस्तावित है। नहर में पानी रोकने के 18 घंटे बाद तक प्लांट तक पानी पहुंचता है। ऐसे में 18 घंटे तक प्लांट चलेगा। इसमें से कुछ समय पूरी क्षमता से प्लांट चलते हैं और कुछ समय आधा पानी ही मिल पाता है। ऐसे में लोगों को शुक्रवार से ही पानी की किल्लत होने वाली है।

इंदिरापुरम में सबसे ज्यादा समस्या

सभी इलाकों में दीवाली तक सिर्फ सुबह गंगाजल की आपूर्ति होगी। इंदिरापुरम में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा समस्या होने वाली है, जहां नए नलकूप लग पाए हैं। यहां सिर्फ 27 नलकूप हैं। इनमें से कुछ खराब हो गए और कुछ का जलस्तर गिरने के कारण पानी कम आ रहा है।

बीते साल जीडीए से इंदिरापुरम नगर निगम को हैंडओवर हुआ था, लेकिन अब तक नए नलकूप लगाने का काम पूरा नहीं हो सका है। यहां करीब सात से आठ नलकूपों का काम चल रहा है। ऐसे में इंदिरापुरम क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा पेयजल संकट से जूझना होगा।