दिल्ली के इन 17 इलाकों में दो दिन होगी पानी की समस्या, देख लें इसमें कहीं आपकी कॉलोनी तो नहीं
जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को होने वाली परेशानी को लेकर खेद जताया है, साथ ही नागरिकों को कंजूसी से पानी का उपयोग करने व जरूरत के अनुसार पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखने की सलाह भी दी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले दो दिन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड ने एक अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है। बोर्ड ने बताया है कि अंडरग्राउंड रिजर्वायर (जलाशय) और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन में होने वाले सालाना फ्लशिंग कार्यक्रम के कारण सोमवार (12 जनवरी) और मंगलवार (13 जनवरी) को शहर के 17 से ज्यादा इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। इस दौरान इन इलाकों में या तो पानी नहीं आएगा या रोजाना की अपेक्षा कम अवधि और कम दबाव के साथ आएगा।
इस दौरान जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को होने वाली परेशानी को लेकर खेद जताया है, साथ ही नागरिकों को कंजूसी से पानी का उपयोग करने व जरूरत के अनुसार पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखने की सलाह भी दी है। जल बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सोमवार को शहर के एक दर्जन से ज्यादा इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी, वहीं मंगलवार को 5 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई या तो नहीं होगी या फिर कम दबाव से होगी। हालांकि लोगों को असुविधा से बचाने और टैंकर मंगवाने के लिए जल बोर्ड ने वाटर इमरजेंसी नंबर और अन्य हेल्प लाइन नंबर भी जारी किए हैं।
12 जनवरी (सोमवार) को इन इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति
(1) विश्वविद्यालय का इलाका
(2) विजय नगर
(3) तिमारपुर
(4) मेटकाफ हाउस
(5) मजनूँ का टीला
(6) खैबर पास क्षेत्र
(7) पुराना सचिवालय आदि
(8) बुरारी गांव
(9) संत नगर
(10) बाबा कॉलोनी
(11) कौशिक एन्क्लेव
(12) इब्राहिमपुर गांव और आसपास के इलाके।
13 जनवरी (मंगलवार) को इन इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति
(1) बुरारी गांव
(2) संत नगर
(3) बाबा कॉलोनी
(4) कौशिक एन्क्लेव
(5) इब्राहिमपुर गांव और आसपास के इलाके
पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर...
सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916
ईदगाह- 23537397 और 23677129
राजिंदर नगर- 28742340
गुलाबी बाग/शास्त्री नगर- 23650040
चंद्रावल WW-2- 23819045, 23818525 और 23810930
बुराड़ी वाटर इमरजेंसी- 27619244