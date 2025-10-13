Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswater problem in delhi 3 big malls

दिल्ली के 3 बड़े मॉल में क्यों मचा हाहाकार, बंद होने की आई नौबत

दक्षिणी दिल्ली के तीन सबसे मशहूर और ग्राहकों से हर समय गुलजार रहने वाले तीन बड़े मॉल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वसंत कुंज में डीएलएफ प्रोमेनेड, डीएलएफ एम्पोरियो और एम्बिएंस मॉल में पानी की कमी से हाहाकार मचा हुआ है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 08:44 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के 3 बड़े मॉल में क्यों मचा हाहाकार, बंद होने की आई नौबत

दक्षिणी दिल्ली के तीन सबसे मशहूर और ग्राहकों से हर समय गुलजार रहने वाले तीन बड़े मॉल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वसंत कुंज में डीएलएफ प्रोमेनेड, डीएलएफ एम्पोरियो और एम्बिएंस मॉल में पानी की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संकट इतना बढ़ गया है कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो अगले 2-3 दिन में यहां ताला लटक सकता है।

राजधानी दिल्ली के इन मॉल्स में पहली बार इस तरह का संकट खड़ा हुआ है। रंग-रोशनी से नहाये रहने वाले इन मॉल्स में ग्राहकों की बड़ी संख्या हर दिन उमड़ती है। दिल्लीवालों के अलावा विदेशी पर्यटक और मुंबई के फिल्मी सितारे भी खूब इन मॉल्स में पहुंचते हैं। लेकिन पानी की कमी की वजह से मॉल्स का संचालन मुश्किल हो गया है।

मॉल्स के प्रबंधकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली जल बोर्ड से पानी की आपूर्ति बाधित है। टैंक पूरी तरह खाली हैं। समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि करीब 70 फीसदी टॉयलेट अब बंद हो चुके हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां खाना बनाने, बर्तन धोने, साफ-सफाई के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है।

एक रेस्टोरेंट संचालक ने कहा, 'पिछले कई दिनों से हम लोग बहुत परेशानी में हैं। पानी की आपूर्ति बाधित होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। खाना बनाने, बर्तन धोने और अन्य साफ-सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना हमारा काम चलना मुश्किल है। टॉयलेट तक में पानी नहीं है।'

इन मॉल्स के प्रबंधकों का कहना है कि यदि अगले 2-3 दिनों में पानी आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो उनके पास इन्हें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यदि ऐसा होगा तो ना सिर्फ करोड़ों का कारोबार प्रभावित होगा बल्कि हजारों लोगों के रोजगार पर भी संकट आ गया है। दिल्ली के इन मॉल्स में यह संकट ऐसे समय पर खड़ा हुआ है जब दिवाली बेहद नजदीक है और त्योहारी सीजन में यहां ग्राहकों की भीड़ उमड़ती है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।