दिल्ली के 3 बड़े मॉल में क्यों मचा हाहाकार, बंद होने की आई नौबत

दक्षिणी दिल्ली के तीन सबसे मशहूर और ग्राहकों से हर समय गुलजार रहने वाले तीन बड़े मॉल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वसंत कुंज में डीएलएफ प्रोमेनेड, डीएलएफ एम्पोरियो और एम्बिएंस मॉल में पानी की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संकट इतना बढ़ गया है कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो अगले 2-3 दिन में यहां ताला लटक सकता है।

राजधानी दिल्ली के इन मॉल्स में पहली बार इस तरह का संकट खड़ा हुआ है। रंग-रोशनी से नहाये रहने वाले इन मॉल्स में ग्राहकों की बड़ी संख्या हर दिन उमड़ती है। दिल्लीवालों के अलावा विदेशी पर्यटक और मुंबई के फिल्मी सितारे भी खूब इन मॉल्स में पहुंचते हैं। लेकिन पानी की कमी की वजह से मॉल्स का संचालन मुश्किल हो गया है।

मॉल्स के प्रबंधकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली जल बोर्ड से पानी की आपूर्ति बाधित है। टैंक पूरी तरह खाली हैं। समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि करीब 70 फीसदी टॉयलेट अब बंद हो चुके हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां खाना बनाने, बर्तन धोने, साफ-सफाई के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है।

एक रेस्टोरेंट संचालक ने कहा, 'पिछले कई दिनों से हम लोग बहुत परेशानी में हैं। पानी की आपूर्ति बाधित होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। खाना बनाने, बर्तन धोने और अन्य साफ-सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना हमारा काम चलना मुश्किल है। टॉयलेट तक में पानी नहीं है।'