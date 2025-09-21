फरीदाबाद में पानी की पाइपलाइन टूटी, कई सेक्टर से कॉलोनियों तक 15 इलाकों में हुआ पेयजल संकट

फरीदाबाद में मोहना रोड पर एलिवेटेड पुल के निर्माण की खुदाई के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से बल्लभगढ़ समेत करीब 15 इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। नलों में पानी नहीं आने के कारण लोगों को प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है।

फरीदाबाद में मोहना रोड पर एलिवेटेड पुल के निर्माण की खुदाई के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से बल्लभगढ़ समेत करीब 15 इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। नलों में पानी नहीं आने के कारण लोगों को प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है। इससे लोग बेहद परेशान हैं।

इन इलाकों में बढ़ी पेयजल समस्या : मोहना रोड पर क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन से सेक्टर-25 बूस्टर तक पानी आता है। यहां से आगे सेक्टर-22, 23, 24, 25, 56, राजीव कॉलोनी, संजय कॉलोनी, गौंछी आदि इलाकों में पानी सप्लाई होता है। दो दिनों से लाइन टूटने के कारण बूस्टर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इस कारण बूस्टर से जुड़े इलाकों में पेयजल संकट खड़ा हो गया है। इस बीच पानी आपूर्ति के लिए एफएमडीए की ओर से लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। मजबूरीवश प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है।

मोहना रोड पर हो रहा एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से बल्लभगढ़ मोहना रोड पर एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए गर्डर खड़े करने के लिए जगह-जगह पाइलिंग का काम किया जा रहा है। हालांकि काम शुरू करने से पहले निर्माण के बीच आ रही पेयजल व अन्य लाइनों को संबंधित विभाग को हटाने की जिम्मेदारी है। लोगों ने बताया कि इन्हें अब तक दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया। ऐसे में जेसीबी से खुदाई के दौरान आये दिन पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो रही है। खासकर ऊंचा गांव के पास जगह-जगह पानी की लाइन कई दिनों से टूटी पड़ी है, जिस कारण जहां साफ पानी नाले में बह रहा है।

रोड पर पानी भरा है। इस पानी के चलते जगह-जगह से सड़क पर गहरे गड्ढे हो रहे हैं। इसके अलावा मिल्क प्लांट मोड के आसपास मोहना रोड पर जगह-जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है। इस कारण भी लोगों को आवाजाही में बेहद परेशानी हो रही है। ऊंचा गांव के आसपास मोहना रोड पर इस जलभराव के चलते इस रोड से गुजरने वाले ऑटो चालकों व दुपहिया वाहन चालकों को बेहद दिक्कत पैदा हो रही है।

दुकानदार संदीप ने बताया कि इस जलभराव और गड्ढों के चलते दिन में एक-दो ऑटो चालक पलट रहे हैं। बाइक चालक भी लगातार गिर रहे हैं। पानी की लाइन पिलर की खुदाई के समय लगातार टूट रही हैं।

तालमेल की कमी के चलते हो रही किल्लत एफएमडीए रेनीवेल की लाइन और निगम छोटी लाइनों की देखरेख करता है। अब एलिवेटेड के लिए लोक निर्माण विभाग लाइनों को बदलने का काम कर रहा है। ऐसे में लाइन टूट जाए तो कोई भी विभाग आसानी से लाइनों को ठीक नहीं करता है। इसका खामियाजा जनता भुगतती है।