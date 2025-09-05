Water minister Parvesh Verma says wrong to say Delhi submerged यह कहना सही नहीं होगा कि पूरी दिल्ली यमुना में डूब गई है, प्रवेश वर्मा का दावा- सिविल लाइंस में पानी नहीं, Ncr Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 02:37 PM
राष्ट्रीय राजधानी में भीषण जलभराव और बाढ़ के बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि पूरी दिल्ली यमुना नदी में डूब गई है। मंत्री ने कहा कि सिविल लाइंस क्षेत्र में पानी की एक बूंद भी नहीं है। गलत तस्वीर पेश की जा रही है। जलभराव केवल सर्विस रोड और मंदिर के आसपास के इलाके में है।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि सिविल लाइंस क्षेत्र में पानी की एक बूंद भी नहीं है। दूसरी तरफ यमुना का पानी आवासीय कॉलोनियों में घुसने से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि पूरी दिल्ली यमुना नदी में डूब गई है।

सिविल लाइंस इलाके में पत्रकारों से बात करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि रिंग रोड के किनारे जिस सर्विस रोड पर पानी भरा है, वह रिंग रोड से लगभग 8 से 10 फीट नीचे है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि सर्विस रोड पर पानी यमुना नदी से नहीं, बल्कि गुरुवार को हुई बारिश के कारण है। इस पानी को पंप करके निकाला जा रहा है।

सिविल लाइंस में जलभराव की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल लाइंस इलाके में पानी की एक बूंद भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा जलभराव केवल सर्विस रोड और मंदिर के आसपास के इलाके में है। उन्होंने दावा किया कि सिविल लाइंस के बाकी पूरे इलाकों में पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली यमुना नदी में डूबी हुई है।

प्रवेश वर्मा का यह बयान दिल्ली के उन हिस्सों में जलभराव और बाढ़ के बीच आया है जो यमुना नदी के किनारे हैं। इनमें सिविल लाइंस, बेला रोड, मोनेस्ट्री मार्केट और यमुना बाजार क्षेत्र शामिल हैं। सिविल लाइंस के बेला रोड के निवासियों ने कहा कि उन्हें 2023 का खौफ फिर से महसूस हो रहा है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे 2023 में हुआ था। पानी 4-5 फीट ऊंचा आ गया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो रही थी।

शुक्रवार सुबह यमुना के जलस्तर में मामूली कमी के बावजूद, कई इलाकों में यमुना का पानी भरा हुआ है। सीडब्ल्यूसी के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7 बजे तक यमुना का जलस्तर थोड़ा कम होकर 207.33 मीटर पर पहुंच गया।