यह कहना सही नहीं होगा कि पूरी दिल्ली यमुना में डूब गई है, प्रवेश वर्मा का दावा- सिविल लाइंस में पानी नहीं

राष्ट्रीय राजधानी में भीषण जलभराव और बाढ़ के बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि पूरी दिल्ली यमुना नदी में डूब गई है। मंत्री ने कहा कि सिविल लाइंस क्षेत्र में पानी की एक बूंद भी नहीं है। गलत तस्वीर पेश की जा रही है। जलभराव केवल सर्विस रोड और मंदिर के आसपास के इलाके में है।

सिविल लाइंस इलाके में पत्रकारों से बात करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि रिंग रोड के किनारे जिस सर्विस रोड पर पानी भरा है, वह रिंग रोड से लगभग 8 से 10 फीट नीचे है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि सर्विस रोड पर पानी यमुना नदी से नहीं, बल्कि गुरुवार को हुई बारिश के कारण है। इस पानी को पंप करके निकाला जा रहा है।

सिविल लाइंस में जलभराव की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल लाइंस इलाके में पानी की एक बूंद भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा जलभराव केवल सर्विस रोड और मंदिर के आसपास के इलाके में है। उन्होंने दावा किया कि सिविल लाइंस के बाकी पूरे इलाकों में पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली यमुना नदी में डूबी हुई है।

प्रवेश वर्मा का यह बयान दिल्ली के उन हिस्सों में जलभराव और बाढ़ के बीच आया है जो यमुना नदी के किनारे हैं। इनमें सिविल लाइंस, बेला रोड, मोनेस्ट्री मार्केट और यमुना बाजार क्षेत्र शामिल हैं। सिविल लाइंस के बेला रोड के निवासियों ने कहा कि उन्हें 2023 का खौफ फिर से महसूस हो रहा है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे 2023 में हुआ था। पानी 4-5 फीट ऊंचा आ गया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो रही थी।