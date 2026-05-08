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काम की बात: दिल्ली के 30 से ज्यादा प्रमुख इलाकों में अगले कई दिन रहेगा जलसंकट, देख लीजिए प्रभावित एरिया की लिस्ट

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रणबिजय सिंह, नई दिल्ली
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जल बोर्ड ने बताया कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तब तक ऐसे इलाकों के लोगों को पानी की सप्लाई कम प्रेशर पर ही उपलब्ध रहेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शहर के 31 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है।

दिल्ली के 30 से ज्यादा प्रमुख इलाकों में अगले कई दिन रहेगा जलसंकट, देख लीजिए प्रभावित एरिया की लिस्ट

दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले कुछ दिन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस बात की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ सो शुक्रवार को दी गई। इसकी वजह बताते हुए बोर्ड ने कहा कि वजीराबाद तालाब में आने वाले यमुना नदी के पानी में भारा मात्रा में अमोनिया जैसे जहरीले प्रदूषक आ रहे हैं, जो कि एक तय मात्रा से भी बहुत ज्यादा संख्या (NH3 2.8 ppm से ज्यादा) में हैं। इसकी वजह से वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का उत्पादन लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक प्रभावित हुआ है और ऐसे में इन WTP से जिन इलाकों में पानी की आपूर्ति की जाती है, वहां के लोगों को स्थिति में सुधार होने तक पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा।

जल बोर्ड ने बताया कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तब तक ऐसे इलाकों के लोगों को पानी की सप्लाई कम प्रेशर पर ही उपलब्ध रहेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शहर के 31 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे में उस सभी इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जल बोर्ड ने यह नहीं बताया कि स्थिति को सुधरने में कितना समय लग सकता है, उसने सिर्फ इतना ही बताया है कि जब तक हालात सुधर नहीं जाते, तब तक दोनों प्लांट से पानी का उत्पादन प्रभावित रहेगा और लोगों को कम दबाव से पानी मिलता रहेगा।

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शहर के इन 31+ इलाकों में प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति

(1) मजनू का टीला, (2) ISBT, (3) GPO, (4) NDMC एरिया, (5) ITO, (6) हंस भवन, (7) LNJP हॉस्पिटल, (8) डिफेंस कॉलोनी, (9) CGO कॉम्प्लेक्स, (10) राजघाट, (11) WHO, (12) IP इमरजेंसी, (13) रामलीला मैदान, (14) दिल्ली गेट, (15) सुभाष पार्क, (16) गुलाबी बाग, (17) तिमारपुर, (18) SFS फ्लैट्स, (19) पंजाबी बाग, (20) आजादपुर, (21) शालीमार बाग, (22) वजीरपुर, (23) लॉरेंस रोड, (24) मॉडल टाउन, (25) जहांगीरपुरी, (26) मूलचंद, (27) साउथ एक्सटेंशन, (28) ग्रेटर कैलाश, (29) बुराड़ी और आसपास के इलाके, (30) कैंटोनमेंट एरिया के कुछ हिस्से, (31) साउथ दिल्ली और दूसरे इलाके।

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शुक्रवार को जगपुरी BPS पंप से जल आपूर्ति वाले इलाके रहे प्रभावित

इससे पहले जल बोर्ड ने शुक्रवार को जगतपुरी BPS में एक बड़ी तकनीकी खराबी के कारण, पंप हाउस के पूरी तरह से बंद होने की जानकारी दी थी और बताया था कि इसकी वजह से 08.05.2026 शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में सुबह और शाम, दोनों समय की पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जलबोर्ड ने इसकी वजह से होने वाली असुविधा के लिए खेद भी जताया था साथ ही प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी थी कि वे पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करके रख लें।

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पानी से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति के लिए जलबोर्ड ने जल आपातकालीन नंबर और दिल्ली जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने के लिए कहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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