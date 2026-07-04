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काम की बात: दक्षिणी दिल्ली में सोमवार को रहेगा जलसंकट, 45 से ज्यादा इलाकों में नहीं आएगा पानी; देखिए पूरी लिस्ट

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली जलबोर्ड ने इस चेतावनी को जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी है कि वे शटडाउन की अवधि के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें।

दक्षिणी दिल्ली में सोमवार को रहेगा जलसंकट, 45 से ज्यादा इलाकों में नहीं आएगा पानी; देखिए पूरी लिस्ट

दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार शाम को एक बेहद जरूरी अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि सोनिया विहार WTP (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) में आए एक बड़े मेंटेनेंस के काम के कारण 6 जुलाई (सोमवार) को शहर के 48 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। DJB ने बताया कि इस काम के कारण 06/07/2026 को पानी की आपूर्ति सुबह 10 बजे से 8 घंटे तक प्रभावित रहेगी और शाम को पानी की सप्लाई या तो नहीं होगी या फिर कम प्रेशर से होगी।

डीजेबी ने बताया कि रखरखाव का यह काम प्लांट में लगी 1900 मिली मीटर की मुख्य पाइपलाइन पर होना है, जिसकी वजह से दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में एक दिन के लिए या तो पानी की सप्लाई नहीं होगी या फिर कम दबाव से पानी आएगा।

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लोगों को होने वाली असुविधा के लिए जताया खेद

इस दौरान लोगों को होने वाली असुविधा पर खेद जताते हुए जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे शटडाउन की अवधि के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करके रख लें। साथ ही पानी के टैंकर मंगवाने के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं। जलबोर्ड का कहना है कि किसी भी मदद के लिए नागरिक 1916 पर फोन लगाते हुए दिल्ली जल बोर्ड के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क कर सकते हैं।

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वो इलाके, जहां प्रभावित रहेगी जलआपूर्ति

कैलाश नगर, गांधी नगर, CWO गांव, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बाटला हाऊस, देसू कॉलोनी, सिद्धार्थ एनक्लेव, भारती नगर, रबिन्द्र नगर, SPA होस्टल्स, नियर जाकिर नगर, खान मार्केट, काका नगर, अलीगंज, जोरबाग, लोधी कॉलोनी फ्लेट्स, निजामुद्दीन, प्रगति विहार, दक्षिणपुरी, देवली, आंबेडकर नगर, शाहपुर जाट, साऊथ एक्सटेंशन, कोटला, मुबारकपुर, सेवा नगर, लाजपत नगर, भोगल, सराय काले खां, अपोलो अस्पताल एरिया, बदरपुर, जैतपुर, नियर अशोका पार्क, लायन्स अस्पताल, K&L पॉकेट, सरिता विहार, जसोला, मदनपुर खादर, ग्रेटर कैलाश (दक्षिण), छतरपुर, श्रीनिवासपुरी, अमर कॉलोनी, मालवीय नगर, खिजराबाद गांव, NDMC और आसपास के इलाके, मीराबाई।

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पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जारी नंबर:

मंडावली- 22727812

ग्रेटर कैलाश- 29234746

गिरी नगर- 26473720

छतरपुर (कुतुब)- 65437020

एल.पी. पी/स्टेशन- 23370911, 23378761

आर.के. पुरम- 26193218

जल सदन- 29819035, 29814106

वसंत कुंज- 26137216

सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23538495

दक्षिणी दिल्ली में सोमवार को रहेगा जलसंकट, 48 से ज्यादा इलाकों में नहीं आएगा पानी

दिल्ली जलबोर्ड ने इस चेतावनी को जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी है कि वे शटडाउन की अवधि के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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