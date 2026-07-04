काम की बात: दक्षिणी दिल्ली में सोमवार को रहेगा जलसंकट, 45 से ज्यादा इलाकों में नहीं आएगा पानी; देखिए पूरी लिस्ट
दिल्ली जलबोर्ड ने इस चेतावनी को जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी है कि वे शटडाउन की अवधि के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें।
दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार शाम को एक बेहद जरूरी अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि सोनिया विहार WTP (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) में आए एक बड़े मेंटेनेंस के काम के कारण 6 जुलाई (सोमवार) को शहर के 48 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। DJB ने बताया कि इस काम के कारण 06/07/2026 को पानी की आपूर्ति सुबह 10 बजे से 8 घंटे तक प्रभावित रहेगी और शाम को पानी की सप्लाई या तो नहीं होगी या फिर कम प्रेशर से होगी।
डीजेबी ने बताया कि रखरखाव का यह काम प्लांट में लगी 1900 मिली मीटर की मुख्य पाइपलाइन पर होना है, जिसकी वजह से दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में एक दिन के लिए या तो पानी की सप्लाई नहीं होगी या फिर कम दबाव से पानी आएगा।
लोगों को होने वाली असुविधा के लिए जताया खेद
इस दौरान लोगों को होने वाली असुविधा पर खेद जताते हुए जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे शटडाउन की अवधि के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करके रख लें। साथ ही पानी के टैंकर मंगवाने के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं। जलबोर्ड का कहना है कि किसी भी मदद के लिए नागरिक 1916 पर फोन लगाते हुए दिल्ली जल बोर्ड के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क कर सकते हैं।
वो इलाके, जहां प्रभावित रहेगी जलआपूर्ति
कैलाश नगर, गांधी नगर, CWO गांव, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बाटला हाऊस, देसू कॉलोनी, सिद्धार्थ एनक्लेव, भारती नगर, रबिन्द्र नगर, SPA होस्टल्स, नियर जाकिर नगर, खान मार्केट, काका नगर, अलीगंज, जोरबाग, लोधी कॉलोनी फ्लेट्स, निजामुद्दीन, प्रगति विहार, दक्षिणपुरी, देवली, आंबेडकर नगर, शाहपुर जाट, साऊथ एक्सटेंशन, कोटला, मुबारकपुर, सेवा नगर, लाजपत नगर, भोगल, सराय काले खां, अपोलो अस्पताल एरिया, बदरपुर, जैतपुर, नियर अशोका पार्क, लायन्स अस्पताल, K&L पॉकेट, सरिता विहार, जसोला, मदनपुर खादर, ग्रेटर कैलाश (दक्षिण), छतरपुर, श्रीनिवासपुरी, अमर कॉलोनी, मालवीय नगर, खिजराबाद गांव, NDMC और आसपास के इलाके, मीराबाई।
पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जारी नंबर:
मंडावली- 22727812
ग्रेटर कैलाश- 29234746
गिरी नगर- 26473720
छतरपुर (कुतुब)- 65437020
एल.पी. पी/स्टेशन- 23370911, 23378761
आर.के. पुरम- 26193218
जल सदन- 29819035, 29814106
वसंत कुंज- 26137216
सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23538495
दिल्ली जलबोर्ड ने इस चेतावनी को जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी है कि वे शटडाउन की अवधि के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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