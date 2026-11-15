नोएडा के कई सेक्टरों में जल संकट; दोगुने तक टैंकरों के दाम, क्यों बिगड़े हालात?
नोएडा के कई सेक्टरों में जल संकट की स्थितियां बन गई हैं। इससे लोग महंगे टैंकर और बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
नोएडा के कई सेक्टरों में पिछले कुछ दिनों से जल संकट बना हुआ है। गंग नहर से 100 क्यूसेक पानी की आपूर्ति बंद होने के बाद नोएडा प्राधिकरण लोगों की मांग के मुताबिक जलापूर्ति नहीं कर पा रहा। इसका असर त्योहारों के दौरान भी देखने को मिल रहा है। कई सेक्टरों में लोगों को सुबह-शाम पांच घंटे के बजाय महज दो से तीन घंटे ही पानी मिल रहा है। पानी का दबाव कम होने से दूसरी मंजिल तक भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
दोगुने तक पहुंचे टैंकरों के दाम
आलम यह है कि लोगों को बोतलबंद पानी और टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। टैंकरों के दाम भी बढ़ गए हैं। जो टैंकर पहले औसतन 2000 रुपये में मिलता था, उसके लिए अब 3000 से 4000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। नोएडा की आबादी 15 लाख से अधिक है। यहां रोजाना 400 से 450 एमएलडी पानी की मांग रहती है। प्राधिकरण गंग नहर से मिलने वाले 100 क्यूसेक गंगाजल के अलावा अन्य स्रोतों से इस मांग को पूरा करता है।
क्यों बिगड़े हालात?
गंग नहर की सफाई के चलते 21 अक्तूबर से 10 नवंबर तक पानी की आपूर्ति बंद रही। इसके कारण जलापूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। लोगों का कहना है कि त्योहारों के दौरान पानी की जरूरत अधिक होती है, लेकिन प्राधिकरण पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। आशंका है कि अगले कुछ दिनों तक कई सेक्टरों में परेशानी बनी रह सकती है।
शिकायतों के बाद भी राहत नहीं
जल संकट को लेकर प्राधिकरण में शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। लोग कॉल सेंटर के साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी समस्या उठा रहे हैं। आवासीय सेक्टरों में मांग के मुताबिक पानी नहीं मिलने पर डीडीआरडब्ल्यूए और आरडब्ल्यूए ने भी प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
सड़क पर उतरने की चेतावनी
डीडीआरडब्ल्यूए अध्यक्ष एनपी सिंह ने बताया कि प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों और प्रदेश सरकार को सेक्टरों में जल संकट की जानकारी दी जा रही है। जल्द आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा।
सप्लाई प्रभावित होने से बिगड़े हालात
सेक्टर-12 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष डॉ. तरसेम चंद, सेक्टर-71 शिव शक्ति अपार्टमेंट के महासचिव संजय शुक्ला और सेक्टर-144 आरडब्ल्यूए महासचिव भगत सिंह तौंगड़ ने बताया कि उनके सेक्टरों में पहले से ही पानी की समस्या थी। गंग नहर से आपूर्ति बंद होने के बाद स्थिति और खराब हो गई है। संबंधित अधिकारियों की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जल्द समाधान नहीं हुआ तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
बोरवेल बनाने पर शुरू किया काम
फोनरवा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश तिवारी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को गंग नहर की सफाई और आपूर्ति बंद होने की जानकारी पहले से थी। इसके बावजूद लोगों की जरूरत के अनुसार वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई। जल संकट से निपटने के लिए प्राधिकरण ने सेक्टर-11 और 12 में चार स्थानों पर 200-200 फीट गहरे बोरवेल बनाने का काम शुरू किया है। ये बोरवेल पहले से मौजूद रैनीवेल के पास बनाए जा रहे हैं।
टैंकर के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
प्राधिकरण के उपमहाप्रबंधक एससी अरोड़ा और महाप्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि गंग नहर से आपूर्ति बंद होने के कारण जल संकट हुआ है। लोगों को बेहतर जलापूर्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। मांग के अनुसार टैंकर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्राधिकरण के कॉल सेंटर पर पानी का टैंकर मंगाने, पाइप टूटने और लीकेज की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 0120-2425025, 0120-2425026 और 0120-2425027 पर संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।