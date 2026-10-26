काम की बात: नोएडा के कई सेक्टरों में जल संकट; क्या वजह? टैंकरों और बोतलबंद पानी की बढ़ी मांग
नोएडा के कई सेक्टरों में जल संकट पैदा हो गया है। त्योहारों के मौसम में सुबह-शाम कम समय और कम दबाव से पानी मिल रहा है। इससे बोतलबंद पानी और टैंकरों की मांग बढ़ गई है।
नोएडा के कई सेक्टरों में जल संकट गहराता जा रहा है। गंग नहर से 100 क्यूसेक गंगाजल की आपूर्ति बंद होने के बाद प्राधिकरण लोगों की मांग के मुताबिक पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इससे त्योहारों के दौरान भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आशंका है कि अगले कुछ दिनों तक संकट बना रहेगा। अब सुबह-शाम पांच घंटे के बजाय दो से तीन घंटे ही पानी मिल रहा है। कम दबाव के कारण दूसरी मंजिल तक पानी पहुंचना मुश्किल हो रहा है।
10 नवंबर तक आपूर्ति प्रभावित रहने के आसार
नोएडा की 15 लाख से अधिक आबादी को रोजाना करीब 400 से 450 एमएलडी पानी की जरूरत है। प्राधिकरण गंग नहर से मिलने वाले 100 क्यूसेक गंगाजल से इसकी आपूर्ति करता है। गंग नहर की सफाई के कारण 21 अक्तूबर से पानी की आपूर्ति बंद है, जो 10 नवंबर 2026 तक बंद रहेगी। इसके चलते मांग के मुकाबले कम पानी मिल रहा है।
बोतलबंद पानी और टैंकरों की मांग बढ़ी
नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों में जल संकट के कारण बोतलबंद पानी और टैंकरों की मांग बढ़ गई है। पहले करीब 2000 रुपये में मिलने वाला टैंकर अब 3000 से 4000 रुपये में मिल रहा है। पानी की किल्लत से परेशान लोग प्राधिकरण में लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग अपनी समस्याएं उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। त्योहारों के दौरान परेशानी और बढ़ गई है।
प्रदर्शन की चेतावनी दी
आवासीय सेक्टरों में पानी की किल्लत को लेकर डीडीआरडब्ल्यूए और आरडब्ल्यूए ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीडीआरडब्ल्यूए अध्यक्ष एनपी सिंह ने बताया कि प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों और प्रदेश सरकार को समस्या से अवगत कराया जा रहा है। जल्द आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा।
इन सेक्टरों में गहराया जल संकट, क्या वजह?
सेक्टर-12 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष डा. तरसेम चंद, सेक्टर-71 शिव शक्ति अपार्टमेंट के महासचिव संजय शुक्ला और सेक्टर-144 आरडब्ल्यूए के महासचिव भगत सिंह तौंगड़ ने बताया कि सेक्टर पहले से ही जल संकट की समस्या थी। अब गंग नहर से सप्लाई बंद होने से सेक्टर में जल संकट और गहरा गया है। जल विभाग की तरफ संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने पर सेक्टर में पानी की काफी किल्लते हो रही है। अब लोगों को धैर्य जवाब देना लगा है। जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो धरने-प्रदर्शन के लिए विवश हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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