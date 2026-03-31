गुरुग्राम में पाइपलाइन फटने से जल संकट; 34 सेक्टरों में पानी की सप्लाई ठप
गुरुग्राम के सेक्टर-47 में खुदाई के दौरान मुख्य पाइपलाइन फटने से 34 सेक्टरों और गांवों में पानी की सप्लाई रुक गई है। जीएमडीए मरम्मत कार्य में जुटा है। लोगों को पानी संभलकर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
गुरुग्राम के बख्तावर चौक के पास खुदाई के दौरान 1200 एमएम की मुख्य पाइपलाइन फटने से सेक्टर-42 से 75 तक के लगभग 34 सेक्टरों समेत कई गांवों में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। यह हादसा रविवार शाम एक व्यावसायिक परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान हुआ। इसके बाद जीएमडीए ने दोषी एजेंसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अस्थायी मरम्मत का काम जारी है ताकि जल्द पानी की आपूर्ति शुरू की जा सके। अधिकारियों ने लोगों से पानी का सीमित इस्तेमाल करने की अपील की है।
सोमवार को सेक्टर 47 में निर्माणाधीन एक व्यावसायिक परियोजना की तरफ से की जा रही खुदाई के दौरान 1200 एमएम की एक मास्टर पेयजल पाइपलाइन टूट गई। इसके क्षतिग्रस्त होने के बाद जीएमडीए हरकत में आया और चंदू बुढेड़ा से सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशन की तरफ हो रही पानी की सप्लाई को रोक दिया। बताया जाता है कि इससे कम से कम 34 सेक्टरों और कई गांवों में पानी की सप्लाई रुक गई। इस बूस्टिंग स्टेशन से सेक्टर-42 से लेकर सेक्टर-75 तक पानी की सप्लाई होती है।
इसके बाद जीएमडीए ने कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जीएमडीए की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, सेक्टर 47 में मेन लाइन तब टूटी जब कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी वहां खंभे लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी। घटना रविवार शाम को हुई। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान रिग मशीन की जद में आने के कारण उक्त पाइपलाइन टूटी। एक अधिकारी ने बताया कि हम टूटे हिस्से पर एक क्लैंप लगाकर अस्थायी मरम्मत कर रहे हैं ताकि पानी की सप्लाई जल्द से जल्द शुरू की जा सके।
अधिकारी ने बताया कि अभी पक्की मरम्मत नहीं की जा रही है। पक्की मरम्मत के लिए एक खास तरह का मैकेनिकल जॉइंट की जरूरत पड़ेगी। यह सामान मंगाने में दो से तीन दिन लग सकते हैं। पाइपलाइन को पिछले साल ही ग्रीन बेल्ट में शिफ्ट कर दिया गया था लेकिन सेक्टर रोड के अंदर काम के दौरान यह लाइन रिग मशीन की चपेट में आकर टूट गई। पाइप फटने के तुरंत बाद दोनों तरफ से टीमें मौके पर पहुंची। काम में तेजी लाने के लिए साइट से पानी निकालने का काम भी किया गया। इससे मरम्मत में देरी हुई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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