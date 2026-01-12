Hindustan Hindi News
गुरुग्राम की 200 कॉलोनियों और सेक्टरों में पेयजल संकट, 3 दिन से बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

संक्षेप:

 मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के करीब 200 कॉलोनियों और सेक्टरों के निवासियों को रविवार को तीसरे दिन भी पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। इस बीच, लोगों को मजबूरन एक हजार रुपये का पानी का टैंकर खरीदना पड़े। 

Jan 12, 2026 09:46 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के करीब 200 कॉलोनियों और सेक्टरों के निवासियों को रविवार को तीसरे दिन भी पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। इस बीच, लोगों को मजबूरन एक हजार रुपये का पानी का टैंकर खरीदना पड़े। लोगों का आरोप है कि उन्हें पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचना तक नहीं दी गई थी।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन दुरुस्त नहीं हो सकी है। पेयजल स्थिति सोमवार को सामान्य होने की उम्मीद है। शनिवार दोपहर बाद चंदू बुढेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रही 1600 एमएम की पेयजल लाइन बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में क्षतिग्रस्त हो गई थी।

सूचना मिलने पर जीएमडीए के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया। उम्मीद जताई जा रही थी कि शनिवार रात को पाइपलाइन को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूजलस्तर ऊपर होने से पाइपलाइन को ठीक कर रहे कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वजह से ओल्ड गुरुग्राम की करीब 150 कॉलोनियों और सेक्टर के अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे पर विकसित सेक्टर-81 से 115 तक रिहायशी सोसाइटी और कॉलोनियों में रह रहे हजारों परिवारों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। लोगों को पानी के टैंकर मंगवाने पर मजबूर होना पड़ा।

तीन दिन से नहीं आ रहा पानी

मदनपुरी निवासी महेंद्र बवेजा ने बताया कि पिछले तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने गुरुद्वारे में बोरवैल लगा हुआ है, जहां से लोग पीने का पानी भरकर ले जा रहे हैं।

जीएमडीए की पाइपलाइन टूटी, लोग टैंकर मंगा रहे

सेक्टर-102 स्थित एमआर इम्पीरियल गार्डन आरडब्ल्यूए की प्रधान राजबाला सांगवान ने कहा कि पानी नहीं आने के कारण पूरी सोसाइटी टैंकर पर आश्रित हो गई। टैंकर का पानी शुद्ध नहीं है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी सता रही है।

बीपीटीपी एमेस्टोरिया आरडब्ल्यूए की संयुक्त सचिव ममता सिकरी वधवा के मुताबिक जीएमडीए की पाइप लाइन टूट गई है। पूरी कॉलोनी टैंकर पर आश्रित हो गई है। वैकल्पिक उपाय होने चाहिए, जोकि नहीं हैं। सर्दी में यह हालत है तो गर्मी के दौरान स्थिति और बिगड़ सकती है।

अभिनव वर्मा, कार्यकारी अभियंता, ''क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को ठीक किया जा रहा है। भूजल ऊपर होने के चलते ठीक करने में दिक्कत आ रही है। जल्द पाइप लाइन को ठीक करके सप्लाई को बहाल किया जाएगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
