दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट गहराया, चंद्रावल प्लांट की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त
चंद्रावल जल शोधन संयंत्र की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। नवरात्र के दिनों में लोगों को अपना दिनचर्या को पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। लोगों को रोजाना 200 से 250 रुपये पानी खरीदने पर खर्च करना पड़ रहा है।
चंद्रावल जल शोधन संयंत्र की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। नवरात्र के दिनों में लोगों को अपना दिनचर्या को पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। लोगों को रोजाना 200 से 250 रुपये पानी खरीदने पर खर्च करना पड़ रहा है।
दिल्ली के ईस्ट और वेस्ट पटेल नगर, झंडेवालाना, कमला नगर समेत कई कॉलोनियों में पांच दिन से पानी की आपूर्ति ठप है। इन कॉलोनियों के लोगों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड की हेल्पलाइन पर फोन करने के बावजूद वैकल्पिक आपूर्ति के लिए पानी का टैंकर नहीं भेजा गया। अब लोगों को नहाने, कपड़े-बर्तन धाेने के लिए भी बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है।
नंबर अब इस्तेमाल में ही नहीं
ईस्ट पटेल नगर निवासी बुजुर्ग विनोद भसीन ने बताया कि वे घर से बाहर हैं। घर पर उनकी पत्नी और मां मौजूद हैं। पांच दिन से पानी नहीं मिलने के कारण वे परेशान हैं। घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो बाहर जाकर पानी का इंतजाम कर सके। विनोद भसीन का कहना है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल किया, इनमें से दो नंबर अब इस्तेमाल में ही नहीं हैं।
हर जिले में जलाशय की व्यवस्था करनी चाहिए
दिल्ली के आरडब्ल्यूए संगठन ऊर्जा के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि दिल्ली में सोनिया विहार और चंद्रावल प्लांट से बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति होती है। दिल्ली जल बोर्ड और सरकार को दिल्ली के हर जिले में जलाशय (रिजर्ववॉयर) की व्यवस्था करनी चाहिए।
प्रतिदिन 250 रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ा
ईस्ट पटेल नगर के ब्लॉक-40 में रहने वाले प्रमोद चितकारा ने बताया कि नवरात्र के दिनों में पानी का संकट इस कदर गहरा गया है कि दिनचर्या को पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। जिन घरों में सिर्फ बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम करना कठिन हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पानी के टैंकर भी नहीं भेजे जा रहे हैं। उनका कहना है कि पांच दिन तक बिना पानी रह पाना संभव नहीं है, इसलिए रोजाना 200 से 250 रुपये पानी खरीदने पर खर्च करने पड़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।