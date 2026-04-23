काम की बात: दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट! 24 अप्रैल को दर्जनों इलाकों में दिक्कत; पूरी लिस्ट
दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल यानी 24 अप्रैल को दर्जनों इलाकों में पेयजल संकट भी होने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि बेहतर जल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तम नगर क्षेत्र में पुरानी पाइप लाइन को हटाया जा रहा है और एक नई पाइपलाइन जोड़ी जा रही है।
दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल यानी 24 अप्रैल को दर्जनों इलाकों में पेयजल संकट भी होने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि बेहतर जल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तम नगर क्षेत्र में पुरानी पाइप लाइन को हटाया जा रहा है और एक नई पाइपलाइन जोड़ी जा रही है। इसके चलते शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कुछ क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। डीजेबी ने इन इलाकों के लोगों को जरूरत के अनुसार पानी पहले से ही जमा करके रखने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से सहयोग की अपेक्षा है।
इन इलाकों में बाधित रहेगी सप्लाई
- उद्योग नगर डीएसआईआईआईडीसी
- ज्वालापुरी आर ब्लॉक
- पश्चिम विहार
- रिसाल गार्डन
- चंदर विहार
- रणहोला बपरोला
- जल विहार जीओसी
- चंचल पार्क
- हस्तसाल एलआईजी फ्लैट
- प्रेस एनक्लेव
- हस्तसाल विहार
- विकास नगर जीओसी
- उत्तम नगर जीओसी
- ओम विहार फेज 1 से फेज 5
- महारानी एनक्लेव
- राम चंद्र एनक्लेव
- प्रताप एनक्लेव
- शिव विहार
- राजन विहार
- मोहन गार्डन
- डीके रोड
- शक्ति विहार
- आनंद विहार
- गुरप्रीत नगर
- डल मील रोड
- यादव एनक्लेव
- रूप विहार
- मेहता एनक्लेव
- गुप्ता एनक्लेव
- फिश मार्केट
- बूस्टर कमांड एरिया एंड विलेज
- शिवम पार्क
- उत्तम नगर ( ई ब्लॉक नार्थ)
- इंद्रा पार्क एक्सटेंशन
- राम दत्त एनक्लेव
- जैन पार्क
- मटियाला एक्सटेंशन
- सुखी राम पार्क
- नन्हे पार्क और उससे लगा क्षेत्र
इमरजेंसी नंबर
सेंट्रल कंट्रोल रूम - 01123938495, 1916
एनडब्ल्यूएस टोल फ्री नंबर - 18001217744
वाटर इमरजेंसी नागलोई - 9971325002, 8527995819
वाटर इमरजेंसी नजफगढ़ - 8527995818, 9599089236
वाटर इमरजेंसी मधु विहार - 9213975027, 9868619623
फिलिंग प्वाइंट बुदेलहा - 9650373332
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।