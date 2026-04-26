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काम की बात: पानी की बर्बादी पर कनेक्शन काट दिया जाएगा, गुरुग्राम नगर निगम की सख्त चेतावनी

Apr 26, 2026 09:27 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम नगर निगम ने गर्मी में शहर के लोगों को पानी की कमी न हो इसके लिए कमर कस ली है। पीने के पानी की बर्बादी करने वालों का कनेक्शन काटा जाएगा। रविवार से शहर में जांच अभियान शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पानी बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कनेक्शन भी काटा जा सकता है।

पानी की बर्बादी पर कनेक्शन काट दिया जाएगा, गुरुग्राम नगर निगम की सख्त चेतावनी

गुरुग्राम नगर निगम ने गर्मी में शहर के लोगों को पानी की कमी न हो इसके लिए कमर कस ली है। पीने के पानी की बर्बादी करने वालों का कनेक्शन काटा जाएगा। रविवार से शहर में एक बड़ा जांच अभियान शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि पानी बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उनके पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। इसके लिए निगम की कई टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें अलग-अलग इलाकों में जाकर जांच करेंगी।

अधिकारियों ने कहा कि गर्मी के दिनों में पानी की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे में पानी बचाना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पानी की बर्बादी मिली, तो टीम मौके पर ही कार्रवाई करेगी। निगम प्रशासन का पूरा फोकस है कि सभी लोगों तक पीने का पानी आसानी से पहुंच सके। निगम आयुक्त ने आम नागरिकों से भी इस अभियान में साथ देने की अपील की है।

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गाड़ियों की धुलाई पर कार्रवाई होगी

निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने पानी की सप्लाई पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि गर्मी में सबको पानी देना निगम की पहली प्राथमिकता है। अक्सर लोग पीने के पानी से गाड़ियां धोते हैं। कई लोग इस पानी से फर्श साफ करते हैं या पौधों में डालते हैं। इससे पानी बिना वजह खर्च होता है। इसी कारण दूसरे लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे लोगों पर निगम की पैनी नजर रहेगी। पानी की बर्बादी करने वालों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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लोगों से साथ देने की अपील

निगम आयुक्त ने शहर की आरडब्ल्यूए से मदद मांगी है। आम नागरिकों से भी इस अभियान में साथ देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोग इस काम में निगम का पूरा सहयोग करें। अगर कोई व्यक्ति पानी बर्बाद करता दिखे, तो उसे पहले खुद रोकें। अगर वह फिर भी नहीं माने तो तुरंत नगर निगम को बताएं। सूचना मिलने पर उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की लापरवाही से पूरे इलाके को परेशानी होती है। इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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