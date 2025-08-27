फरीदाबाद में 10 इलाकों में पेयजल और सीवर लाइन बिछाई जाएंगी, इनमें 5 कॉलोनियां भी शामिल

फरीदाबाद में 10 इलाके के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नगर निगम प्रशासन ने शहर की अलग-अलग पांच कॉलोनी और पांच गांवों में पेयजल और सीवर लाइन बिछाने जा रहा है। गांवों में पानी निकासी से लेकर चौपाल का जीर्णोद्धार करने और पार्क का सौंदर्यीकरण की योजना भी बनाई गई है।

फरीदाबाद में 10 इलाके के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नगर निगम प्रशासन ने शहर की अलग-अलग पांच कॉलोनी और पांच गांवों में इंटरलॉकिंग टाइल्स, सीवर, पेयजल लाइन और नाले बनाने की योजनाओं को मंजूरी दी है। गांवों में पानी निकासी से लेकर चौपाल का जीर्णोद्धार करने, पेयजल लाइन और पार्क का सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है।

दस योजनाओं पर पौने चार करोड़ रुपये का बजट खर्च होगा। डबुआ कॉलोनी में लवली ब्यूटी पार्लर वाली पॉकेट में नाले की ऊंचाई बढ़ाने, कंक्रीट का फुटपाथ बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। वार्ड नंबर- 10 के अंतर्गत इस कार्य योजना के लिए निगम प्रशासन ने 66 लाख 71 हजार रुपये से ज्यादा के बजट को मंजूरी दी है।

वार्ड नंबर-10 के अंतर्गत जवाहर कॉलोनी में सीवर लाइन, दो फीट चौड़े नाले और आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट ) सड़क बनाने की कार्य योजना को मंजूरी दी है। यहां कार्य 27 फीट डबुआ चौक से दयानंद स्कूल तक किया जाएगा। इस कार्ययोजना पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट खर्च होगा।

निगम ने पुराना डाकघर रोड सी ब्लॉक डबुआ कॉलोनी में नाले की ऊंचाई बढ़ाने के साथ-साथ गली नंबर एक से नौ तक पानी की लाइन डालने के कार्य को मंजूरी दी है। इस कार्य पर 34 लाख 97 हजार रुपये का बजट खर्च होगा।

उधर, नगर निगम प्रशासन ने वार्ड नंबर- 24 में हलवाई वाली गली, बनारसी वाली गली में सीवर लाइन और इंटरलॉकिंग ब्लॉक डालने की योजना को मंजूरी दी है। इस कार्य योजना पर 10 लाख 54 हजार रुपये का बजट खर्च होगा। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन गौंछी डिस्पोजल के साथ नया नाला बनाएगा।

फरीदपुर में टैंक बनेगा निगम फरीदपुर गांव में पानी निकासी के लिए डिस्पोजल टैंक बनाएगा। यहां 25 एचपी की सबमर्सिबल पंप लगाया जाएगा। इस कार्य के लिए 21 लाख 56 हजार रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। फतेहपुर चंदीला गांव में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए निगम पेयजल की लाइन डालेगा। इस कार्य योजना पर 55 लाख 24 हजार रुपये का बजट खर्च होगा।