दिल्ली में अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पानी का बिल भी जरूरी, जल बोर्ड का फैसला

दिल्ली में अब संपत्ति पंजीकरण के समय पानी का बिल दिखाना अनिवार्य होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़े फैसले के तहत संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद अवैध पानी के कनेक्शनों को रोकना है।

दिल्ली के निवासियों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वक्त पानी का बिल भी दिखाना अनिवार्य होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़े फैसले के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय पानी के बिल को दिखाना अनिवार्य करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय पानी का बिल एक अनिवार्य दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। इस कदम का मकसद राजस्व बढ़ाना और दिल्ली में अवैध पानी के कनेक्शनों को रोकना है।

बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में 57 लाख बिजली कनेक्शन हैं। इनकी तुलना में पानी कनेक्शन काफी कम हैं। दिल्ली में केवल 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं। इससे इस बात को लेकर संदेह है कि राष्ट्रीय राजधानी के कई घरों में वैध पानी के कनेक्शन नहीं हैं। अब प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

जल मंत्री ने कहा कि पानी बुनियादी जरूरत है लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को 1000 लीटर पानी साफ करने में 101 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रॉपर्टी के साथ पिछले 3 महीनों का पानी का बिल भी लगाया जाए। इसका मकसद जल और सीवर नेटवर्क को मजबूत करना है ताकि अगले 3 वर्षों में दिल्ली में यमुना नदी को साफ किया जा सके।