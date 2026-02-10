Hindustan Hindi News
Water Alert for more than 48 areas of delhi, water supply will be affected on 11 and 12 February
सावधान! दिल्ली के इन 48 से ज्यादा इलाकों में 11-12 फरवरी को होगा जलसंकट, प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

सावधान! दिल्ली के इन 48 से ज्यादा इलाकों में 11-12 फरवरी को होगा जलसंकट, प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

संक्षेप:

चंद्रावल वॉटर वर्क्स से जुड़े इलाकों और मुख्य रूप से पटेल रोड के आसपास के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई या तो पूरी तरह बंद रहेगी या फिर बहुत ही कम दबाव से पानी आएगा। इस दौरान विभाग ने लोगों को पानी का सही व कंजूसी से इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

Feb 10, 2026 07:52 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों को अगले दो दिन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान 11 फरवरी (बुधवार) और 12 फरवरी (गुरुवार) को शहर के 48 से ज्यादा इलाकों में या तो पानी नहीं आएगा या फिर कम प्रेशर से आएगा। इसकी वजह की जानकारी देते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि सालाना आधार पर भूमिगत जलाशयों (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों (BPS) की वार्षिक सफाई का काम होना है, जिसके कारण शहर के इन इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहेगी।

उधर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दी गई एक अन्य जानकारी के अनुसार शक्ति नगर रेलवे ब्रिज के पास स्थित 'पटेल रोड ऑनलाइन BPS' को फीड करने वाली 900 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन (राइजिंग मेन) में लीकेज की मरम्मत का काम किया जाना है। इस मरम्मत कार्य के चलते चंद्रावल वॉटर वर्क्स को 24 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान 11 और 12 फरवरी को चंद्रावल वॉटर वर्क्स से जुड़े इलाकों और मुख्य रूप से पटेल रोड के आसपास के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई या तो पूरी तरह बंद रहेगी या फिर बहुत ही कम दबाव से पानी आएगा। इस दौरान विभाग ने लोगों को पानी का सही व कंजूसी से इस्तेमाल करने की सलाह दी है, साथ ही पानी के टैंकर मंगवाने के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं।

बुधवार (11 फरवरी) को जिन इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति

(1) हिरणकूदना

(2) बक्करवाला गांव

(3) लोकनायक पुरम

(4) टिकरी गांव

(5) मुंडका गांव

(6) नीलवाल गांव

(7) किशन गढ़ और महरौली

(8) स्वर्ण पार्क वगैरह

(9) LIG पुल प्रहलाद

(10) HR ब्लॉक पुल प्रहलाद पुर

गुरुवार (12 फरवरी) को जिन इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति

(1) अर्जुन पार्क

(2) इंद्रा पार्क

(3) नांगली सकरावती

(4) प्रेम विहार

(5) निरंजन पार्क

(6) नागली विहार एक्सटेंशन

(7) जेमिनी पार्क

(8) घासीपुरा गांव

(9) राणा जी एन्क्लेव

(10) श्याम विहार फेस-I, फेस II

(11) श्याम विहार के आसपास की कॉलोनियां

(12) दीनपुर गांव

(13) पपरावत गांव

(14) नया बाजार

(15) विजय पार्क

(16) साईं बाबा एन्क्लेव

(17) रोशन मंडी

(18) नाथूराम पार्क

(19) दीपक विहार

(20) अजय पार्क

(21) किशन गढ़ और महरौली

(22) मकसूदाबाद

(23) लोकेश पार्क

(24) वीरेंद्र मार्केट, और PTC झाड़ौदा

(25) पंचमुखी मंदिर

(26) लाल कुआं चुंगी नंबर-02 लाल कुआं।

चंद्रावल वॉटर वर्क्स में रिपेयरिंग के कारण इन इलाकों में 11 व 12 फरवरी को प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति

(1) सिविल लाइंस

(2) हिंदू राव अस्पताल और आसपास के इलाके

(3) कमला नगर

(4) शक्ति नगर और आसपास के इलाके

(5) करोल बाग

(6) पहाड़ गंज और NDMC इलाके

(7) पुराना और नया राजिंदर नगर

(8) पटेल नगर (ईस्ट और वेस्ट)

(9) बलजीत नगर

(10) प्रेम नगर

(11) इंदरपुरी और आसपास के कैंटोनमेंट इलाके

(12) दक्षिणी दिल्ली और अन्य इलाके

लोगों से समझदारी से पानी खर्च करने को कहा

जल आपूर्ति में होने वाली कमी के कारण लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने अफसोस जताया है, साथ ही प्रभावित इलाको में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत का पानी पहले से स्टोर करके रखें और समझदारी और कंजूसी के साथ पानी को खर्च करें। हालांकि जल बोर्ड ने उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए टैंकर भेजने की व्यवस्था भी की है। इसके लिए उसने अलग-अलग इलाकों के हिसाब से कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जिन पर फोन करते हुए टैंकर बुलवाए जा सकते हैं।

पानी के टैंकर मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें:

DJB का सेंट्रल कंट्रोल रूम टोल फ़्री नंबर- 1916

मैसर्स NWS प्राइवेट लिमिटेड (नांगलोई वॉटर इमरजेंसी के लिए)- 18001217744

महरौली विधानसभा क्षेत्र के लिए वॉटर इमरजेंसी नंबर- 26137216

तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए वॉटर इमरजेंसी नंबर- 26388976

उजवा और दौलतपुर UGR के तहत आने वाले गाँव और कॉलोनियाँ- 25281197

ईदगाह- 23537397 और 23677129

राजिंदर नगर- 23850040

गुलाबी बाग/शास्त्री नगर- 28742340

चंद्रवाल वाटर वर्क्स-2- 23819045, 23818525 और 23810930

वॉटर इमरजेंसी नंबर 1916

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
