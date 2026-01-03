Hindustan Hindi News
Water Alert by DJB, Affected Area Jeet Garh Reservoir, public advised judicious use of water
दिल्ली के इन इलाकों में 5 से 8 जनवरी तक होगी पानी की भारी किल्लत, DJB ने जारी किया वाटर अलर्ट

दिल्ली के इन इलाकों में 5 से 8 जनवरी तक होगी पानी की भारी किल्लत, DJB ने जारी किया वाटर अलर्ट

संक्षेप:

दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए उनसे समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने और पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण (स्टोरेज) करके रखने को कहा है।

Jan 03, 2026 03:56 pm IST
दिल्ली जल बोर्ड ने शहर के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में पानी सप्लाई में कमी या जल आपूर्ति नहीं होने को लेकर आगाह करते हुए एक अलर्ट जारी किया है। इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए जल बोर्ड ने बताया कि चंद्रावल वाटर वर्क्स के कमांड एरिया के अंतर्गत आने वाले जलाशयों में सालाना फ्लशिंग का काम चल रहा है। जिसकी वजह से आने वाले हफ्ते में कुछ दिन कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होगी। इस दौरान 5 से 8 जनवरी के बीच जीत गढ़ जलाशय से जिन इलाकों में पानी की आपूर्ति की जाती है वहां रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा।

ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड ने होने वाली असुविधा के लिए प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से खेद जताते हुए उनसे समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने और पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण (स्टोरेज) करके रखने को कहा है। इसके साथ ही जल बोर्ड ने टैंकर मंगवाने के लिए वाटर इमरजेंसी नम्बर्स भी जारी किए हैं और उन पर फोन करके टैंकर मंगवाने की सलाह भी दी है।

प्रभावित इलाके (5 से 8 जनवरी तक)

(1) जीत गढ़ जलाशय क्षेत्र

(2) पुरानी सब्जी मंडी

(3) बर्फ खाना

(4) मल्का गंज

(5) सराय फूस

(6) बंगला रोड

(7) राजपुर रोड

(8) शक्ति नगर

(9) विजय नगर

(10) रूप नगर

(11) विश्वविद्यालय क्षेत्र

(12) पुलिस लाइन क्षेत्र

(13) श्रीराम इंस्टीट्यूट

(14) बहार घर आदि।

टैंकर मंगवाने के लिए जारी नम्बर्स:

ईदगाह: 23537397 & 23677129

राजिन्दर नगर: 28742340

गुलाबी बाग/शास्त्री नगर: 23650040

चंद्रावल वाटर वर्क्स: 23819045, 23818525 & 23810930

वाटर इमरजेंसी नम्बर- 1916

