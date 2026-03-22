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अन्ना आंदोलन को RSS ने फंड किया था? इन आरोपों पर AAP सांसद संजय सिंह ने दिया जवाब

Mar 23, 2026 12:01 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सरकारी भ्रष्टाचार रोकने के लिए साल 2011 में चलाए गए अन्ना आंदोलन को RSS द्वारा फंड किया गया था, ऐसे आरोप लंबे समय से लगाए जाते रहे हैं। इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है।

अन्ना आंदोलन को RSS ने फंड किया था? इन आरोपों पर AAP सांसद संजय सिंह ने दिया जवाब

सरकारी भ्रष्टाचार रोकने के लिए साल 2011 में चलाए गए अन्ना आंदोलन को RSS द्वारा फंड किया गया था, ऐसे आरोप लंबे समय से लगाए जाते रहे हैं। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बेबुनियाद बताया है। संजय सिंह ने अन्ना आंदोलन के साथी रहे प्रशांत भूषण (नाम लिए बगैर) पर पलटवार करते हुए कहा- कौन से लोग हैं, जो आडवाणी जी से मिलने के लिए दवाब बना रहे थे? कौन सा वो व्यक्ति है, जो इसका विरोध कर रहा था?

आप सांसद संजय सिंह ने क्या जवाब दिया?

अन्ना आंदोलन को RSS ने फंड किया था या नहीं, इसका जवाब संजय सिंह ने इंडिया टुडे को दिए हालिया इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा- क्या RSS ने संजय सिंह को सुल्तानपुर में जाकर पकड़ लिया कि जाकर आंदोलन करो? क्या अमेठी में जाकर पकड़ लिया कि आंदोलन करो? संजय सिंह ने आगे कहा- इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये खुद से पैदा हुआ आंदोलन था। अन्ना जी को किसी ने नहीं पकड़ा कि जाकर आंदोलन करो।

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नाम लिए बगैर प्रशांत भूषण से किए सवाल

संजय सिंह ने तर्क देते हुए कहा- अन्ना जी पहले से ही आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ पहले भी आंदोलन किए थे। क्या कांग्रेस ने अपने ही खिलाफ उन्हें आंदोलन करने के लिए तैयार किया? मान लीजिए वो आरएसएस और भाजपा द्वारा फंडिड थे, तो महाराष्ट्र में मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस फंडिड थे, प्रशांत भूषण द्वारा लगाए गए इस आरोप पर सांसद ने कहा- उन्हें कहने दीजिए। इस पर संजय सिंह ने आगे कहा- एक बार उनसे पूछिए, कौन आडवाणी से मिलने के लिए दवाब बना रहा था? कौन इसका विरोध कर रहा था?

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एक नजर अन्ना आंदोलन पर

आपको बताते चलें कि अन्ना आंदोलन साल 2011 में हुआ था। इसे अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट भी कहा जाता है। यह आंदोलन भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जनआंदोलन था, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जनलोकपाल बिल को लागू कराना था, ताकि उच्च स्तर के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाई जा सके। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान समेत देशभर में हजारों लोग जुड़े थे। इसने युवाओं और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। इसके बाद सरकार पर भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाने का दबाव बना था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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