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संध्या का रेप हुआ था? परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बताया गलत; उठ रहे 5 सवाल

Apr 08, 2026 08:47 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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Ghaziabad News: मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम सोसाइटी में मंगलवार सुबह 16वीं मंजिल से गिरकर हुई एक युवती की मौत से जुड़ा है। परिजनों द्वारा न केवल बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के गलत होने की बात कहकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है।

संध्या का रेप हुआ था? परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बताया गलत; उठ रहे 5 सवाल

Ghaziabad News: क्या संध्या का रेप हुआ था? परिवार का आरोप है कि मरने से पहले उनकी बेटी का दुष्कर्म हुआ था। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम सोसाइटी में मंगलवार सुबह 16वीं मंजिल से गिरकर हुई एक युवती की मौत से जुड़ा है। परिजनों द्वारा न केवल बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के गलत होने की बात कहकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। घटना के बाद से 5 सवाल उठ रहे हैं।

परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इंकार

सवालों पर आने से पहले आज हुए घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। मौत के बाद परिवार ने संध्या का अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया था। परिवार का कहना था कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता, जब तक पुलिस ठीक से जांच नहीं करेगी; हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर काफी देर तक हंगामा किया। इस दौरान हाईवे भी जाम रहा।

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पुलिस ने जबरन कराया अंतिम संस्कार

इस बीच मौके पर मौजूद पुलिस के बीच बहस भी हुई। परिजनों को काफी देर तक मनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बात नहीं बनते देख पुलिस ने शव को जबरन उठवाया और अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए। इस दौरान संध्या के पिता बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। हालांकि पुलिस बाद में युवति के पिता को मनुहार करके अपने साथ ले गई और मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार करवाया। आखिर संध्या की मौत पर परिवार क्या आरोप लगा रहा है, जिसके आधार पर सवाल खड़े हो रहे हैं…

पुलिस घेरे में संध्या का शव ले जाते हुए जवानशमशान घाट के बाहर मौजूद भीड़

संध्या की मौत पर उठ रहे 5 सवाल

1- परिजनों ने युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि युवती की लाश के कपड़े फटे हुए थे। पैंट काफी नीचे था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मरने से पहले संध्या के साथ क्या हुआ था?

2- संध्या सोसाइटी की 16वीं मंजिल पर क्या करने गई थी, उसकी मौत कैसे हुई? क्या उसने खुद छलांग लगाई या फिर किसी ने धक्का मारा? मौत के करीब 36 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस इन सवालों के जवाब नहीं खोज पाई है।

3- परिवार का आरोप है कि पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए ऐसे ही जांच कर दी है। परिजनों ने पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत बताया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलिस क्या सच में लापरवाही बरत रही है?

4- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, परिजनों का आरोप है कि पुलिस हादसे के दौरान के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलिस क्या छिपा रही है?

5- बिल्डिंग से गिरने के बाद संध्या के ऊपर जिस सिक्योरिटी गार्ड ने कपड़ा डाला, वो कहां गायब हो गया? परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से वो लगातार गायब है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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